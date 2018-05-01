مثير.. أوزال يكشف لـ '' شوف سبور'' حقيقة إفشال بودريقة لملف رفع الحجز عن حساب الرجاء ويقدم نصيحة قيمة للرؤساء السابقين ﻿

كشف محمد أوزال رئيس اللجنة المؤقتة لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن محمد بودريقة الرئيس السابق للنادي، لا علاقة له بقضية إفشال المفاوضات مع شركة أسفار قصد رفع الحجز عن الحساب البنكي للقلعة

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشف محمد أوزال رئيس اللجنة المؤقتة لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن محمد بودريقة الرئيس السابق للنادي، لا علاقة له بقضية إفشال المفاوضات مع شركة أسفار قصد رفع الحجز عن الحساب البنكي للقلعة الخضراء.

وأكد أوزال أن معظم الرؤساء السابقين يرغبون في أن يكونوا جزء من الحلول المقترحة لإنقاذ فريق الرجاء البيضاوي من أزمته المالية، ومن بينهم الرئيس السابق محمد بودريقة، نافيا أن يكون الأخير مصدرا للعراقيل التي يواجهها النادي وأن كل المكونات تجتهد لتقديم الإضافة .

وتابع قائلا :'' ما عمر بودريقة كان جزء من مشاكل الفريق ولا كيحاول يعرقل الإصلاحات اللي كيعرفها النادي خلال الفترة الحالية وكل ما قيل في بعض الإذاعات لا أساس له من الصحة''.

وقدم أوزال نصيحة قيمة لكل الرؤساء السابقين خلال حديثه لشوف سبور:'' أنا من المنبر ديالكم كنوجه نصيحة لكل الرؤساء السابقين وكنطلب منهم يواصلوا اجتهاداتهم بدون الاهتمام بما يقال ومايشاع من جهات لا نعلم أهدافها ضد الرجاء''.