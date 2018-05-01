قبل أشهر من عيد الأضحى.. حجز 1،6 طن من مخلفات وفضلات الدجاج مخصصة لتسمين وتعليف المواشي بصفرو ﻿

تمكنت السلطات المحلية ، أمس الأربعاء ، من حجز 1،6 طن من مخلفات وفضلات الدجاج مخصصة لتسمين وتعليف المواشي، وذلك خلال عملية للمراقبة شملت ضيعتين بدوار آيت لحسن التابع لقيادة آيت السبع (إقليم صفرو).

''شوف تيفي''

تمكنت السلطات المحلية ، أمس الأربعاء ، من حجز 1،6 طن من مخلفات وفضلات الدجاج مخصصة لتسمين وتعليف المواشي، وذلك خلال عملية للمراقبة شملت ضيعتين بدوار آيت لحسن التابع لقيادة آيت السبع (إقليم صفرو).

وأوضح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في بلاغ له، أن لجنة محلية مختلطة عاينت ، أمس ، مجموعة من الاصطبلات لبعض الكسابة بمنطقة عين جراح وآيت لحسن التابعتين لقيادة آيت السبع ''حيث تم بالدوار الأخير ضبط وجود واستعمال مخلفات وفضلات الدواجن بضيعتين، وذلك بكمية إجمالية تقدر بطن و600 كلغ''.

وتأتي هذه العملية ''تنفيذا للقرار المتعلق بإحداث لجن محلية لليقظة للمراقبة ومنع شحن ونقل وعبور واستعمال مخلفات وفضلات الدجاج كعلف للماشية''، وفق البلاغ الذي أفاد بأنه بعد هذه المعاينة، تم الاتصال بالنيابة العامة التي أعطت تعليماتها بحجز وإتلاف الفضلات التي تم ضبطها بالضيعتين المذكورتين.

وقد تم تقديم المخالفين أمام مصالح النيابة العامة بصفرو قصد اتباع المساطر القانونية الجاري بها العمل.

وحسب المصدر ذاته، فإن المصلحة البيطرية الإقليمية تقوم ، بشراكة مع السلطات المحلية ، بحملات تحسيسية لفائدة الكسابة والفاعلين في الميدان بخصوص عمليات تسجيل الضيعات وترقيم الأغنام والماعز، خاصة منها المعدة لعيد الأضحى، قصد حثهم على ضرورة احترام القوانين المشرعة فيما يخص جلب واستعمال أعلاف الماشية.