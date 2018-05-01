الوزير ''أوجــار'' يستعرض بأوطاوا الأدوار التي يضطلع بها المغرب للتخفيف من معاناة الشعوب التي تعيش على وقع الأزمات ﻿

أبرز وزير العدل محمد أوجار، أمس الأربعاء بأوطاوا، الأدوار التي يضطلع بها المغرب من أجل التخفيف من معاناة الشعوب التي تعيش على وقع الأزمات.

''شوف تيفي''

أبرز وزير العدل محمد أوجار، أمس الأربعاء بأوطاوا، الأدوار التي يضطلع بها المغرب من أجل التخفيف من معاناة الشعوب التي تعيش على وقع الأزمات.

وأوضح بلاغ لوزارة العدل أن أوجار، ذكر في كلمة حول موضوع ''الرهانات المعاصرة للوقاية من الأزمات''، خلال الجلسة العامة للمؤتمر الدولي، الذي تنظمه المنظمة الدولية للفرنكفونية تحت عنوان ''12 سنة على إعلان سانت بونيفاس حول الوقاية من النزاعات والأمن الإنساني''، بالموقف الشجاع والإنساني للملك محمد السادس إبان أزمة إيبولا بغينيا سنة 2014.

وأوضح أوجار، يضيف المصدر، أنه في الوقت الذي أوقفت جميع الدول رحلاتها إلى غينيا، كانت الخطوط الملكية المغربية الشركة الوحيدة التي استمرت في تأمين رحلات إلى كوناكري مع ما لعبه هذا القرار من دور أساسي في تأمين وصول الدواء والمساعدات إلى غينيا.

كما أشار الوزير إلى دور المملكة المغربية في تدبير الأزمة الليبية بفتحه المجال ومساهمته في بلورة المناخ المناسب أمام جميع المتدخلين لإيجاد حل لهذه الأزمة، مذكرا، من جهة أخرى، بالمبادرة الإنسانية للملك بإقامة مستشفى ميداني في مخيم الزعتري بالأردن لاستقبال اللاجئين السوريين والتخفيف من معاناتهم.

وعلى هامش أشغال هذا المؤتمر عقد الوزير لقاء مع الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكفونية، ميكائيل جون، تناول سبل تمتين العلاقات بين المغرب والمنظمة الدولية وكذلك على دعم المنظمة المجهودات التي تقوم بها وزارة العدل من خلال الدعم التقني لمنظومات العدالة في بلدان صديقة خاصة في المجال الفرنكفوني بإفريقيا، كما التقى أوجار أيضا، حسب المصدر ذاته، بمارك جيرو المندوب الفدرالي في القضاء.