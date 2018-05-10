 عاجل..سيناريو جريمة بوركون يتكرر: متشردون شعلو العافية في متشرد عندو 9 سنوات بالبيضاء+صورة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

قبل أشهر من عيد الأضحى.. حجز 1،6 طن من مخلفات وفضلات الدجاج مخصصة لتسمين وتعليف المواشي بصفرو | مجتمع

قبل أشهر من عيد الأضحى.. حجز 1،6 طن من مخلفات وفضلات الدجاج مخصصة لتسمين وتعليف المواشي بصفرو

الوزير أوجــار يستعرض بأوطاوا الأدوار التي يضطلع بها المغرب للتخفيف من معاناة الشعوب التي تعيش على وقع الأزمات | بوليتيك

الوزير ''أوجــار'' يستعرض بأوطاوا الأدوار التي يضطلع بها المغرب للتخفيف من معاناة الشعوب التي تعيش

عاجل..سيناريو جريمة بوركون يتكرر: متشردون شعلو العافية في متشرد عندو 9 سنوات بالبيضاء+صورة | حوادث و حقوق

عاجل..سيناريو جريمة بوركون يتكرر: متشردون شعلو العافية في متشرد عندو 9 سنوات بالبيضاء+صورة

بالصـــور .. أطــر الإدارة التربوية تنتفض أمام قبة البرلمان | مجتمع

بالصـــور .. أطــر الإدارة التربوية تنتفض أمام قبة البرلمان

بالصور..استنفار أمني بحي الرصيف بفاس..وها شنو واقع | مجتمع

بالصور..استنفار أمني بحي الرصيف بفاس..وها شنو واقع

مديرية الحموشي تكشف حقيقة تسجيل مخالفة مرورية وهمية بمدينة بركان | مجتمع

مديرية الحموشي تكشف حقيقة تسجيل مخالفة مرورية وهمية بمدينة بركان

شاهد بالفيديو .. أردا توران قام بدفع الحكم ، والإتحاد التركي قام بإيقافه 16 المباراة | بووز

شاهد بالفيديو .. أردا توران قام بدفع الحكم ، والإتحاد التركي قام بإيقافه 16 المباراة

عــاجل:حكومــة العثماني:ها شحال كتربح شركــة سنطرال فاللتر الواحد ديال الحليب | بوليتيك

عــاجل:حكومــة العثماني:ها شحال كتربح شركــة سنطرال فاللتر الواحد ديال الحليب

سائق من القصر أمام محكمة الرباط بسبب تطبيق كريم ووزارة النقل صامتة عن فوضى القطاع | مجتمع

سائق من القصر أمام محكمة الرباط بسبب تطبيق ''كريم'' ووزارة النقل صامتة عن فوضى القطاع

البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

عاجل..سيناريو جريمة بوركون يتكرر: متشردون شعلو العافية في متشرد عندو 9 سنوات بالبيضاء+صورة

بتاريــخ : 10 ماي 2018 / 17:13 عاجل..سيناريو جريمة بوركون يتكرر: متشردون شعلو العافية في متشرد عندو 9 سنوات بالبيضاء+صورة | حوادث و حقوق
عاجل..سيناريو جريمة بوركون يتكرر: متشردون شعلو العافية في متشرد عندو 9 سنوات بالبيضاء+صورة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المدينة القديمة بالبيضاء، شهدت قبل قليل من يومه الخميس 10 ماي، وقوع حادث خطير، يتمثل في قيام حوالي 10 متشردين، بإضرام النار بطفل متشرد.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المدينة القديمة بالبيضاء، شهدت قبل قليل من يومه الخميس 10 ماي، وقوع حادث خطير، يتمثل في قيام حوالي 10 متشردين، بإضرام النار بطفل متشرد.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن تفاصيل الواقعة، أن الطفل الضحية البالغ من العمر 9 سنوات، تفاجأ بقيام أصدقائه المتشردين، وهم يحاصرونه قبل سكب كمية من "الدوليو" عليه، ليعمد أحدهم إلى إضرام النيران عليه.

وأكد ذات المصدر أن مواطنين حضروا أطوار الواقعة، تمكنوا من إنقاذ الطفل الذي أصيب بحروق على مستوى البطن، تم على إثرها نقله إلى مستشفى ابن رشد لتلقي العلاجات الضرورية، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، تمكنت من إيقاف 8 متشردين.

تجدر الإشارة إلى أن حي بوركون بالبيضاء، شهد قبل سنتين، حادثا مشابها، خلف مصرع أحد المتشردين، على يد ثلاثة من أصدقائه، أقدموا على قتله بطريقة جد بشعة.



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المتشردين الدوليو البيضاء المدينة القديمة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..عامل عمالة الفداء مرس السلطان حل بمكان حادث اندلاع الحريق المهول بعمارة سكنية بالقرب من شيميكولور..وهذه هي الحصيلة | حوادث و حقوق

عاجل..عامل عمالة الفداء مرس السلطان حل بمكان حادث اندلاع الحريق المهول بعمارة سكنية بالقرب من ''شيميكولور''..وهذه هي الحصيلة

عاجل..من بين المصابين في حادث عمارة شيميكولور كوبل صيني..وهذه هي الحصيلة | حوادث و حقوق

عاجل..من بين المصابين في حادث عمارة ''شيميكولور'' كوبل ''صيني''..وهذه هي الحصيلة

ياربي السلامة..معركة دموية بين شابين بالأسلحة البيضاء وسط مقهى شعبي بالقنيطرة | حوادث و حقوق

ياربي السلامة..معركة دموية بين شابين بالأسلحة البيضاء وسط مقهى شعبي بالقنيطرة

خطير...الرعاة الرحل يهاجمون مؤسسة تعليمية بجماعة تيغيرت إقليم سيدي إفني وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

خطير...الرعاة الرحل يهاجمون مؤسسة تعليمية بجماعة ''تيغيرت'' إقليم سيدي إفني وها أشنو وقع

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..أحلام محيحة بالشطيح فالمغرب‎ | قنوات أخرى
منذ 10 دقائق

بالفيديو..أحلام محيحة بالشطيح فالمغرب‎

شوفو كيفاش احتافلو جماهير اتحاد طنجة بعد التعادل مع الدفاع..البطولة طنجاوية | بــووز

شوفو كيفاش احتافلو جماهير اتحاد طنجة بعد التعادل مع الدفاع..البطولة طنجاوية

بالفيديو..احتجاج جمهور مدينة طنجة..مخلاوناش ندخلو نتفرجو فالماتش وخا عندنا البطائق الوطنية | بــووز

بالفيديو..احتجاج جمهور مدينة طنجة..مخلاوناش ندخلو نتفرجو فالماتش وخا عندنا البطائق الوطنية

بالفيديو..بعد حملة المقاطعة..هذا ما قررته حكومة العثماني قبل شهر رمضان‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..بعد حملة المقاطعة..هذا ما قررته حكومة العثماني قبل شهر رمضان‎

﻿

آخر المستجدات

قبل أشهر من عيد الأضحى.. حجز 1،6 طن من مخلفات وفضلات الدجاج مخصصة لتسمين وتعليف المواشي بصفرو | مجتمع
منذ 7 دقائق

قبل أشهر من عيد الأضحى.. حجز 1،6 طن من مخلفات وفضلات الدجاج مخصصة لتسمين وتعليف المواشي بصفرو

الوزير أوجــار يستعرض بأوطاوا الأدوار التي يضطلع بها المغرب للتخفيف من معاناة الشعوب التي تعيش على وقع الأزمات | بوليتيك

الوزير ''أوجــار'' يستعرض بأوطاوا الأدوار التي يضطلع بها المغرب للتخفيف من معاناة الشعوب التي تعيش

عاجل..سيناريو جريمة بوركون يتكرر: متشردون شعلو العافية في متشرد عندو 9 سنوات بالبيضاء+صورة | حوادث و حقوق

عاجل..سيناريو جريمة بوركون يتكرر: متشردون شعلو العافية في متشرد عندو 9 سنوات بالبيضاء+صورة

بالصـــور .. أطــر الإدارة التربوية تنتفض أمام قبة البرلمان | مجتمع

بالصـــور .. أطــر الإدارة التربوية تنتفض أمام قبة البرلمان

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.