عاجل..سيناريو جريمة بوركون يتكرر: متشردون شعلو العافية في متشرد عندو 9 سنوات بالبيضاء+صورة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المدينة القديمة بالبيضاء، شهدت قبل قليل من يومه الخميس 10 ماي، وقوع حادث خطير، يتمثل في قيام حوالي 10 متشردين، بإضرام النار بطفل متشرد.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المدينة القديمة بالبيضاء، شهدت قبل قليل من يومه الخميس 10 ماي، وقوع حادث خطير، يتمثل في قيام حوالي 10 متشردين، بإضرام النار بطفل متشرد.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن تفاصيل الواقعة، أن الطفل الضحية البالغ من العمر 9 سنوات، تفاجأ بقيام أصدقائه المتشردين، وهم يحاصرونه قبل سكب كمية من "الدوليو" عليه، ليعمد أحدهم إلى إضرام النيران عليه.

وأكد ذات المصدر أن مواطنين حضروا أطوار الواقعة، تمكنوا من إنقاذ الطفل الذي أصيب بحروق على مستوى البطن، تم على إثرها نقله إلى مستشفى ابن رشد لتلقي العلاجات الضرورية، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، تمكنت من إيقاف 8 متشردين.

تجدر الإشارة إلى أن حي بوركون بالبيضاء، شهد قبل سنتين، حادثا مشابها، خلف مصرع أحد المتشردين، على يد ثلاثة من أصدقائه، أقدموا على قتله بطريقة جد بشعة.





