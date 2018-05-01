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الرجاء الرياضي يفتقد 3 لاعبين أمام نهضة بركان

بتاريــخ : 10 ماي 2018 / 17:12 الرجاء الرياضي يفتقد 3 لاعبين أمام نهضة بركان | سبور
الرجاء الرياضي يفتقد 3 لاعبين أمام نهضة بركان
علمت ''شوف سبور'' من مصادر رجاوية ، أن فريق الرجاء الرياضي، سيفتقد 3 لاعبين خلال مباراة الفريق الأخضر أمام نهضة بركان برسم الدورة 29 من البطولة الاحترافية.

شوف سبور

علمت ''شوف سبور'' من مصادر رجاوية ، أن فريق الرجاء الرياضي، سيفتقد 3 لاعبين خلال مباراة الفريق الأخضر أمام نهضة بركان برسم الدورة 29 من البطولة الاحترافية.

ويستمر غياب عبد الإله الحافيظي لعدم تعافيه الكامل من الإصابة ، إضافة إلى إسماعيل بلمعلم، بسبب الإصابة التي تعرض لها على مستوى القدم.

كما سيغيب عبد الكبير الوادي، بسبب الإصابة التي تعرض لها في فخذه، خلال المباراة الأخيرة أمام شباب الريف الحسيمي، التي جرت يوم أمس الأربعاء و التي انتهت بالتعادل السلبي.

ويذكر أن المباراة بين النهضة البركانية و الرجاء الرياضي، ستجرى يوم السبت المقبل، على أرضية الملعب البلدي ببركان، ابتداء من الساعة الثامنة مساء.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء الرجاء الرياضي عبد الإله الحافيظي إسماعيل بلمعلم عبد الكبير الوادي نهضة بركان البطولة الاحترافية

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