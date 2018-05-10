بالصـــور .. أطــر الإدارة التربوية تنتفض أمام قبة البرلمان ﻿

تحت شعار''ضد الحكرة من أجل الكرامة ورفع الحيف والمطالبة بالإدماج المباشر في اطار متصرف تربوي دون قيد أوشرط'' خرجت صبيحة يومه الخميس الأطر الإدارية بالمغرب بأصنافها الثلاثة ابتدائي ثانوي وتأهيلي في

''شوف تيفي''

تحت شعار''ضد الحكرة من أجل الكرامة ورفع الحيف والمطالبة بالإدماج المباشر في اطار متصرف تربوي دون قيد أوشرط'' خرجت صبيحة يومه الخميس الأطر الإدارية بالمغرب بأصنافها الثلاثة ابتدائي ثانوي وتأهيلي في وقفة احتجاجية وطنية بالعاصمة الرباط ، حضرها مديرات ومديرو التعليم بالعديد من المؤسسات التعليمية.

وفي هــذا الصدد عبر المحتجون عن تمسكم بمطالبهم المشروعة ،كما دعى الجميع إلى الالتفاف حول جمعيات المديرات والمديرين بالمغرب والتي تعتبر الإطار القانوني لهذة الفئة. وبعد ذلك تحرك الجمع من الأطر الإدارية في مسيرة منظمة في اتجاه قبة البرلمان لإبلاغ صوت هذه الشريحة إلى منتخبي الأمة وتنوير الرأي العام بقضيتهم.حاملين شعارات تعبر عن أوضاعهم ومطالبهم، والمساهمة في بلورة مشروع المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين المساهمة في خلق مسلك الإدارة التربوية .

وفي ذات السياق تأتي هذه الوقفة احتجاجا على ما آلت إليه أوضاع هذة الشريحة من أسرة التربية والتعليم وإقصائها من تدبير الشأن التربوي بالمغرب،وتجاهلات الوزارة لمطالبها، وقد تأجج غضب الأطر الإدارية مؤخرا عند صدور مشروع مرسوم إحداث إطار متصرف تربوي لهذه الفئة وتداخل فقراته مع محاولة إقصاء الأطر الإدارية المزاولة من الاستفادة وذلك بشروط اعتبرتها الأخيرة مجحفة في حقها وهي التي ناضلت من أجل إراء وتثبيت المنظومة التربوية.