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بالصور..استنفار أمني بحي الرصيف بفاس..وها شنو واقع

بتاريــخ : 10 ماي 2018 / 16:50 بالصور..استنفار أمني بحي الرصيف بفاس..وها شنو واقع | مجتمع
بالصور..استنفار أمني بحي الرصيف بفاس..وها شنو واقع
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن حي الرصيف بمدينة فاس، يعرف في هذه اللحظات من يومه الخميس 10 ماي، حالة استنفار أمني، وذلك من أجل تأمين وقفة احتجاجية نظمها العشرات من عمال شركة ''أوزون'' الخاصة بالنظافة.
"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع، أن حي الرصيف بمدينة فاس، يعرف في هذه اللحظات من يومه الخميس 10 ماي، حالة استنفار أمني، وذلك من أجل تأمين وقفة احتجاجية نظمها العشرات من عمال شركة "أوزون" الخاصة بالنظافة.
 
وأوضح المصدر ذاته أن العشرات من العمال التابعين للشركة المذكورة، نظموا وقفة احتجاجية، للتعبير عن رفضهم للسياسة التي تنهجها الشركة، حيث تم اقتطاع الأجور، وطرد العديد من العمال.
وأشار ذات المصدر أن إضراب العديد من عمال هذه الشركة، تسبب في تراكم النفايات بالعديد من الأحياء ومن بينها حي الرصيف، وسيدي بوجيدة، والورد.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي حي الرصيف الشركة شركة أوزون إضراب

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