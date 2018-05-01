رونالدو يرفض تعاقد ريال مدريد مع صلاح بسبب راتبه الشهري ﻿

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، رفض التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

شوف سبور

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، رفض التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة ''ديلي ستار'' البريطانية، أن مطالب محمد صلاح المادية بحصوله على راتب سنوي يصل لـ 15 مليون يورو نظير ارتداء قميص النادي الملكي بداية من الموسم المقبل، أغضبت رونالدو ، ودفعته ليطلب من إدارة الريال عدم التعاقد مع اللاعب المصري.

و تألق محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم، بعد انتقاله من روما الإيطالي الصيف الماضي، إذ سجل 43 هدفا خلال 50 مباراة، وقاد الريدز إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويذكر أن ريال مدريد الإسباني سيواجه ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا في 26 مايو الجاري، في العاصمة الأوكرانية كييف.