مديرية الحموشي تكشف حقيقة تسجيل مخالفة مرورية وهمية بمدينة بركان ﻿

نفت المديرية العامة للأمن الوطني إدعاءات شخص في شريط فيديو، نشرته صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، بخصوص تسجيل مصالح الأمن لمخالفة مرورية وهمية في حقه بمدينة بركان.

"شوف تيفي"

نفت المديرية العامة للأمن الوطني إدعاءات شخص في شريط فيديو، نشرته صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بخصوص تسجيل مصالح الأمن لمخالفة مرورية وهمية في حقه بمدينة بركان.

وحسب بيان حقيقة، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، يومه الخميس 10 ماي، فقد تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني بجدية مع هذه المعطيات وفتحت بشأنها بحثا أوضح أن موظف شرطة ينتمي لفرقة السير والجولان بالمنطقة الإقليمية للأمن ببركان قد باشر فعلا إجراءات تسجيل مخالفة مرورية في حق المعني بالأمر، تتعلق بإيقاف سيارته في مكان ممنوع، وهو المكان الذي تبين من خلال المعاينة المكانية أنه عبارة عن مسلك " Accotement " يمتد على مسافة 80 سنتمترا بجانب قارعة الطريق، مخصص كممر للراجلين، بالرغم من أنه لا يتوفر على الطوار.

وأوضح البيان أن المديرية تبين لها أيضا أن مكان وقوف السيارة المخالفة كان يشكل عائقا حقيقيا أمام الراجلين، ويفرض عليهم استعمال الطريق المخصص للسيارات في المرور، وهو الأمر الذي اقتضى تدخل عنصر شرطة المرور من أجل تسجيل مخالفة مرورية في حق السائق وإزاحة العرقلة التي تسبب فيها، طبقا لمقتضيات المادة 46 من مدونة السير التي: "تعتبر الوقوف أو التوقف مضايقا لحركة السير في حالة الوقوف على الطوارات والممرات والمسالك المخصصة لسير الراجلين...".

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني في بيانها على المعطيات المذكورة، وجددت على أن إجراءات تسجيل المخالفة المرورية في حق المعني بالأمر تمت في احترام تام للنصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة.