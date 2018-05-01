 سائق من القصر أمام محكمة الرباط بسبب تطبيق ''كريم'' ووزارة النقل صامتة عن فوضى القطاع ﻿
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سائق من القصر أمام محكمة الرباط بسبب تطبيق ''كريم'' ووزارة النقل صامتة عن فوضى القطاع

بتاريــخ : 10 ماي 2018 / 16:23 سائق من القصر أمام محكمة الرباط بسبب تطبيق كريم ووزارة النقل صامتة عن فوضى القطاع | مجتمع
سائق من القصر أمام محكمة الرباط بسبب تطبيق ''كريم'' ووزارة النقل صامتة عن فوضى القطاع
ما تزال وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك تلتزم الصمت بخصوص تفاقم الوضع يوما بعد يوم فيما يتعلق بالتطبيقات الذكية للنقل والتي أرخت بمشاكلها على القطاع بسبب الخدمات السرية، والتي خلقت جدلا واسعا

شوف تيفي:

ما تزال وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك تلتزم الصمت بخصوص تفاقم الوضع يوما بعد يوم فيما يتعلق بالتطبيقات الذكية للنقل والتي أرخت بمشاكلها على القطاع بسبب الخدمات السرية، والتي خلقت جدلا واسعا وصادما بين السائقين وسياراتهم، فبين الفينة والأخرىق قد تصادف في شارع أو زقاق سائقي سيارات الأجرة يحاصرون سيارة عادية للاستغلال الخاص بسبب تطبيق ''كريم'' أو ''إيبر''.

فقد علمت ''شوف تيفي'' أن فرقة من شرطة الدراجين التابعة ''للصقور'' أوقفت سائقا يستغل سيارة تابعة لموظفي القصر الملكي بالرباط، في النقل السري عبر تطبيق ''كريم'' الذي صار اليوم يغري فئة من اللاهثين وراء الربح السريع.

وأفادت مصادر ''شوف تيفي'' أن أرباب سيارات الأجرة ضبطوا هذا السائق متلبسا بنقل الزبناء، وحاصروه قبل أسبوعين بالرباط، وتطور المشكل بين الناقلين القانونيين وغير القانونيين ليصل إلى المحكمة هذه الأيام، حيث تتم متابعة السائق الذي يعمل لصالح القصر.

وذكر مصدر ''شوف تيفي'' رفض الكشف عن اسمه، أن عملية التوقيف كشفت معطيات أخرى تقول أن الموقوف أعطى مواصفات سيارة أخرى من نوع ''داسيا'' لـتطبيق ''كريم'' ليتم قبوله العمل به، حيث اتضح أن السيارة التي يستغلها لنقل زبنائه هي من نوع ''أودي'' الممنوعة من الاستغلال الخاص أقحمها السائق في دوامة مشاكل جرته أمام القضاء.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب سيارة للنقل الخاص سائق بالقصر أمام القضاء سيارات الأجرة

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