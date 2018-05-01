 حصري.. هذه هي العقوبة التي فرضها الأهلي المصري على وليد أزارو وهذا ما قاله عن المونديال ﻿
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حصري.. هذه هي العقوبة التي فرضها الأهلي المصري على وليد أزارو وهذا ما قاله عن المونديال

بتاريــخ : 10 ماي 2018 / 16:20 حصري.. هذه هي العقوبة التي فرضها الأهلي المصري على وليد أزارو وهذا ما قاله عن المونديال | سبور
حصري.. هذه هي العقوبة التي فرضها الأهلي المصري على وليد أزارو وهذا ما قاله عن المونديال
كشف وليد أزارو لاعب فريق الاهلي المصري، والنجم السابق لفريق الدفاع الحسني الجديدي، أن فريقه المصري حدد غرامة مالية تقدر بـ 50 مليون سنتيم في حال إدلائه بتصريح لوسائل الإعلام المغربية بخصوص تفاصيل

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشف وليد أزارو لاعب فريق الاهلي المصري، والنجم السابق لفريق الدفاع الحسني الجديدي، أن فريقه المصري حدد غرامة مالية تقدر بـ 50 مليون سنتيم في حال إدلائه بتصريح لوسائل الإعلام المغربية بخصوص تفاصيل إصابته التي حرمته من خوض منافسات البطولة المصرية وعن سبب تواجده في الفترة الحالية بالديار المغربية.

وأفاد أزارو في حديث مقتضب لـ '' شوف سبور''، خلال مباراة الجولة 28 من منافسات البطولة الاحترافية التي جمعت بين فريقه الأم الدفاع الجديدي واتحاد طنجة، أن فريق الأهلي المصري يعتبر من بين الأندية الأكثر صرامة مع لاعبيها بخصوص الخرجات الإعلامية وأن من أهم الشروط التي وقع عليها هو عدم الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام إلا بعد التشاور مع إدارة النادي في تفاصيل المواضيع المقترحة وعلمهم الكامل بحيثيات ظهوره الإعلامي.

وبخصوص مشاركته في مونديال روسيا عبر أزارو في حديثه لشوف سبور، عن رغبته في حمل قميص المنتخب المغربي مؤكدا أنه ينتظر كباقي اللاعبيين المغاربة الإعلان عن اللائحة النهائية التي ستشارك في كأس العالم محتفظا بكل آماله في أن يكون اسمه ضمن المجموعة.

ويتواجد أزارو حاليا بالديار المغربية خلال فترة نقاهة بعد تعرضه لإصابة حرمته من خوض مبارياته الأخيرة من الدوري المصري.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب وليد أزارو كأس العالم الدوري المصري الأهلي المصري

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