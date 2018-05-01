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عاجل: وأخيرا هكذا ردت الحكومة بشكل رسمي على حملة المقاطعة و هذه حقيقة الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية

بتاريــخ : 10 ماي 2018 / 16:17 عاجل: وأخيرا هكذا ردت الحكومة بشكل رسمي على حملة المقاطعة و هذه حقيقة الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية | بوليتيك
عاجل: وأخيرا هكذا ردت الحكومة بشكل رسمي على حملة المقاطعة و هذه حقيقة الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية
خصص مجلس الحكومة ليومه الخميس 10 ماي 2018، لمدارسة موضوع المقاطعة، حسب ما أفاد به مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، قائلا إن منهج الحكومة قائم على الإنصات للمواطنين، وستواصل العمل في إطاره من

شوف تيفي:

خصص مجلس الحكومة ليومه الخميس 10 ماي 2018، لمدارسة موضوع المقاطعة، حسب ما أفاد به مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، قائلا إن منهج الحكومة قائم على الإنصات للمواطنين، وستواصل العمل في إطاره من إنصات وإنجاز العمل في هذا المنهج الذي يقوم في هذا السياق، وارتباطا بقدوم رمضان المبارك واستحضارا للمقاطعة.

وكشف مجلس اليوم أنه ناقش الموضوع، ولاسيما أن تزويد الأسواق بالمواد الأساسية في رمضان يرتبط جدا بموضوع المقاطعة، حيث قال رئيس الحكومة حسب تصريح الناطق الرسمي، أن هناك إجراءات لتزويد الأسواق بالمواد التي يطلبها المواطنون ذات جودة والكميات الكافية والمجلس سيناقش الموضوع بتفاصيله في القادم من الأيام بالتعاون مع وزير الداخلية والوزير المنتدب للشؤون العامة والحكامة.

وأضاف الخلفي أن الحكومة تابعت المقاطعة التي استهدفت مادتين أساسيتين لهما علاقة بالاستهلاك الرمضاني، وطلبت كل المعطيات الخاصة بالأسعار لمناقشتها ووقفت في أغلب الأحيان على معطيات غير صحيحة تم ترويجها في مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث أوضح المتحدث أن هامش الربح في الحدود المعقولة ولم تطرأ أي زيادة، مضيفا أن هذه الحملة لم تخلق أي مشكل في عملية جمع من الفلاحين، مع الإشارة أن الذروة الإنتاجية هي هذه الفترة، وأن هذه المادة قابلة للتلف لمدة صلاحيتها المحددة.

وأشار الوزير والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن معطيات غير صحيحة تم ترويجها قد تحدث ضررا بـ 120 ألف فلاح، إذا امتد لباقي أسر الفلاحين مما يخلق مشكلا اقتصاديا، حيث بينت المعطيات حجم الخسائر التي يمكن أن تكبد الفلاح من خسائر جسيمة حسب الخلفي، مؤكدا أن أخبارا زائفة مخالفة للقانون ولا علاقة لها بحرية التعبير، واعتبرها المتحدث أخبار كاذبة تمس بالنسيج الاقتصادي للبلاد والإضرار بقطاعات مهمة ومشاكل كبرى للبلد، مشيرا أن هنالك لجنة يرأسها السيد وزير الداخلية مع بداية قدوم شهر رمضان من أجل مراقبة الأسعار وسلامة المواد والحد من المنافسة غير الشريفة.

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شوف تيفي المغرب المجلس الحكومي رمضان الأسعار المقاطعة مصطفى الخلفي

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