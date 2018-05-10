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الدولي المغربي السابق يوسف حجي يعتزل عالم كرة القدم

بتاريــخ : 10 ماي 2018 / 16:04 الدولي المغربي السابق يوسف حجي يعتزل عالم كرة القدم | سبور
الدولي المغربي السابق يوسف حجي يعتزل عالم كرة القدم
أعلن الدولي المغربي السابق يوسف حجي اعتزاله عالم كرة القدم عن عمر الثامنة و الثلاثين، بعد مسيرة كروية دامت لأكثر من عشرين سنة.

شوف سبور

أعلن الدولي المغربي السابق يوسف حجي اعتزاله عالم كرة القدم عن عمر الثامنة و الثلاثين، بعد مسيرة كروية دامت لأكثر من عشرين سنة.

وتلقى يوسف حجي تكوينه بنادي نانسي الفرنسي قبل أن يعرج على أندية رين و باستيا قبل أن يخوض تجربة قصيرة بالدوري القطري مع نادي العربي ، ليختم مسيرته الكروية بناديه الأم نانسي، حيث يعتبر ثاني أفضل هداف في تاريخ الفريق الفرنسي.

و حمل حجي قميص المنتخب المغربي في 64 مباراة دولية مابين سنتي 2003 و 2012.

ولعب حجي هذا الموسم 31 مباراة بقميص نانسي مسجلا 10 أهداف كأحسن مواسم اللعب الاحترافية مع النادي الذي بدأ معه مسيرته سنة 1998.

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شوف سبور الدارالبيضاء المغرب يوسف حجي نانسي الفرنسي الدوري الفرنسي المنتخب المغربي

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