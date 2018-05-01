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حالة غريبة وجد صادمة من مدينة وجدة..شوفو كيفاش تزادو أبناء أسرة وجدية

بتاريــخ : 10 ماي 2018 / 16:01 حالة غريبة وجد صادمة من مدينة وجدة..شوفو كيفاش تزادو أبناء أسرة وجدية | مجتمع
حالة غريبة وجد صادمة من مدينة وجدة..شوفو كيفاش تزادو أبناء أسرة وجدية
حالة تدمي القلوب وتهز النفوس، تم وصفها بالغريبة، التقطت تفاصيلها كاميرا قناة ''شوف تيفي'' من مدينة وجدة، حيث تعيش ''والدة'' الجحيم، نظرا للحالة المؤلمة لابنها وابنتها الكبرى.

''شوف تيفي''

حالة تدمي القلوب وتهز النفوس، تم وصفها بالغريبة، التقطت تفاصيلها كاميرا قناة ''شوف تيفي'' من مدينة وجدة، حيث تعيش ''والدة'' الجحيم، نظرا للحالة المؤلمة لابنها وابنتها الكبرى.

وأوضحت والدة الحالتين لـ ''شوف تيفي'' أنها تعيش المعاناة بشكل يومي، نظرا للإعاقة الذهنية والحركية لفلذتي كبدها، مشيرة إلى أنهما ولدا بهذه الحالة، وقد حاولت علاجهما لكنها فشلت في العثور على علاج ينهي معاناتهما.

وناشدت هذه الأم التي تعيش الفقر، أصحاب القلوب الرحيمة والمحسنين بالإضافة إلى الجمعيات الحقوقية للتدخل، ومساعدتها على توفير العلاج لابنها وابنتها.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الحالة مدينة وجدة الإعاقة الذهنية الجحيم

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