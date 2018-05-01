عــاجل: الخلفي يُحذر المقاطعين : لا نريد أن نصل إلى مرحلة استيراد الحليب ﻿

قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مسألة المقاطعة قد تدفع بالدولة إلى استيراد الحليب ويعود المغرب لسنوات مضت، بعدما حقق اليوم الاكتفاء الذاتي بنسبة96 بالمقارنة مع السابق كان المغرب

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قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مسألة المقاطعة قد تدفع بالدولة إلى استيراد الحليب ويعود المغرب لسنوات مضت، بعدما حقق اليوم الاكتفاء الذاتي بنسبة96 بالمقارنة مع السابق كان المغرب يضطر إلى استيراده، مضيفا أن المقاطعة تذهب بالاقتصاد الوطني إلى أضرار جسيمة.

وحذر الخلفي من استمرار حملة المقاطعة، بحيث اطلع شخصيا على عملية جمع الحليب نواحي دكالة منطقة الانتماء، مشيرا إلى أن عددا من أسر الفلاحين تعيش على الفلاحة الرعوية التي ينتج نشاطها كميات ضخمة من الحليب، هذه الأخيرة معرضة للتلف باستمرار الحملة بالمغرب.

وكشف الخلفي أن مسألة حرية التعبير مكفولة لجميع المواطنين المغاربة، لكن دون ترويج الأخبار الزائفة التي تحمل في طياتها نوايا الإضرار بالنسيج الاقتصادي للبلد وبشكل مخالف للقانون، حيث تم تشكيل لجنة من طرف وزير الداخلية لمراقبة الموضوع.