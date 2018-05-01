حصــري..قبل عرض ''الفيديوهات الجنسية'' .. ''بــوعشرين '' يعترف بعلاقته بــ'' خلود الجابري'' خلال الجلسة السرية ..وهـذه التفاصيل ﻿

خلال الساعات الأخــيرة من ليلة أمس الأربعــاء، وأثناء محاكمة ''توفيق بوعشرين'' مدير نشر أخبار اليوم السابق والمتابع بتهم ''الاتجار بالبشر'' و''الاغتصاب'' والتحرش'' بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء،

''شوف تيفي''

خلال الساعات الأخــيرة من ليلة أمس الأربعــاء، وأثناء محاكمة ''توفيق بوعشرين'' مدير نشر أخبار اليوم السابق والمتابع بتهم ''الاتجار بالبشر'' و''الاغتصاب'' والتحرش'' بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اعترف الأخير بمعرفته بجل الصحافيات اللواتي سأله القاضي عنهن واستفاض في حديثه عن ''خلود الجابري'' على وجه الخصــوص.

وأكــد ''توفيق بوعشرين'' أن علاقته بـ''خلود الجابري'' كانت عادية و لم تخل من عناقها وضمها إليه في مكتبه ، الشيء الذي جعل هيئة دفاع بوعشرين تنظر إلى هيئة دفاع الطرف المدني ويبتسم بعضهم إلى بعض ، وبوعشرين يشرح للقاضي ويشير بحركات يــده وبكل هدوء والمحكمة تصغي إليه ولا تقاطعه حتى ينتهي من كلامه.

ولــم يفوت الفرصة ''توفيق بوعشرين'' للإشــارة أن مكتبه كان مفتوحا في وجه كل الصحافيات العاملات معه سواء في أخبار اليوم أو اليوم 24 أو سلطانة، كما اعترف أنه كان يعامل بعضهن معاملة الأخ لأخته وهــذا ما يستدعي الهمس عليهم مرة مرة، أو يعانق بعضهم عناق الأخ لأخته مما أثار سخرية الطرف المدني وهم يسترجعون مرافعة كل من ''عبد المولى المروري'' و ''عبد الصمد الإدريسي'' اللذين حاولا أن يعكسا صورة الأنبياء والرسل على موكلهم .

وفي هــذا السياق صرح المحامي '' الإدريسي'' المحسوب على حزب ''البيجيدي'' أثناء تقديم الطلبات الأولية والدفوع الشكلية دفاعا عن بوعشرين، حول واقعة تعود لسنوات قائلا : ''عندما صافحت إحدى الشابات بوعشرين داخل القطار، واضعة قبلتين على خذيه، فاحمر وجهه خجلا، وهو ما يعطي الدليل على أن موكلي بعيد كل البعد عن أي تحرش جنسي، فما بالكم بالاستغلال الجنسي'' الشيء الذي كذبه بوعشرين نفسه لحظة استنطاقه ومواجهته بتصريحات المشتكيات المضمنة في محاضر الضابطة القضائية .

هـــذا وسبق في أول ظهور إعلامي لها عبر قناة ''شوف تيفي''، أن أوضحت علاقتها بــ''توفيق بوعشرين '' قائلة: ''حاول اغتصابي، لأنه كان يستدرجني، ويطلب مني البقاء إلى الساعة السادسة، بينما نحن كنا نغادر في الخامسة، وكان يتذرع بالعمل، بينما يحاول تلمس جسدي أو تقبيلي، وأنا كنت أرفض، وفي مرات أخرى استعمل القوة والعنف، وعندما صددته حاول الضغط علي عبر إيقاف برنامجي ''الوجه الآخر'' حتى أحني له رأسي''.