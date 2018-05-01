 عاجل..عامل عمالة أنفا حل بمكان حادث اندلاع الحريق المهول بعمارة سكنية بالقرب من ''شيميكولور''..وهذه هي الحصيلة ﻿
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عاجل..عامل عمالة أنفا حل بمكان حادث اندلاع الحريق المهول بعمارة سكنية بالقرب من ''شيميكولور''..وهذه هي الحصيلة

بتاريــخ : 10 ماي 2018 / 15:46 عاجل..عامل عمالة أنفا حل بمكان حادث اندلاع الحريق المهول بعمارة سكنية بالقرب من شيميكولور..وهذه هي الحصيلة | حوادث و حقوق
عاجل..عامل عمالة أنفا حل بمكان حادث اندلاع الحريق المهول بعمارة سكنية بالقرب من ''شيميكولور''..وهذه هي الحصيلة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن عامل عمالة أنفا، حل قبل قليل من يومه الخميس 10 ماي 2018، بمكان اندلاع حريق مهول داخل عمارة سكنية بالقرب من مدارة ''شيميكولور'' بمدينة الدار البيضاء، للوقوف على حجم

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن عامل عمالة أنفا، حل قبل قليل من يومه الخميس 10 ماي 2018، بمكان اندلاع حريق مهول داخل عمارة سكنية بالقرب من مدارة ''شيميكولور'' بمدينة الدار البيضاء، للوقوف على حجم الخسائر.

وأوضح المصدر ذاته أن الحصيلة النهائية الخاصة بهذا الحادث، تشير إلى إصابة 6 أشخاص باختناق، بينهم ثلاثة يحملون الجنسية الصينية.

وأكد المصدر ذاته أن سيدة من بين المصابين، لفظت أنفاسها الأخيرة، داخل قسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء.

تجدر الإشارة إلى أن المعطيات الأولى الخاصة بهذا الحادث، أكدت أن النيران، اندلعت في البداية داخل مدرسة خاصة بالطبخ، قبل أن تتنقل النيران إلى باقي طوابق العمارة ما خلف خسائر مادية جسيمة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الجنسية الصينية المستشفى الجامعي ابن رشد الحريق عمالة أنفاعامل

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