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احتجاجات تلاميذ ثانوية بتيزنيت تستنفر المديرية الإقليمية للتعليم+صور

بتاريــخ : 10 ماي 2018 / 15:05 احتجاجات تلاميذ ثانوية بتيزنيت تستنفر المديرية الإقليمية للتعليم+صور | مجتمع
احتجاجات تلاميذ ثانوية بتيزنيت تستنفر المديرية الإقليمية للتعليم+صور
لازال لهيب احتجاجات التلاميذ متواصلا داخل ثانوية ''السلام'' التأهيلية بأولاد جرار إقليم تيزنيت، بعدما فشلت كل المساعي الرامية لإخمادها خاصة إثر حلول لجنة تابعة للمديرية الإقليمية للتعليم بتيزنيت

شوف تيفي:تيزنيت

لازال لهيب احتجاجات التلاميذ متواصلا داخل ثانوية ''السلام'' التأهيلية بأولاد جرار إقليم تيزنيت، بعدما فشلت كل المساعي الرامية لإخمادها خاصة إثر حلول لجنة تابعة للمديرية الإقليمية للتعليم بتيزنيت وعقدها لاجتماع مع أطر الثانوية وممثلي التلاميذ.

ووفق مصادر ''شوف تيفي''، فالتلاميذ أعلنوا العصيان على إدارة المؤسسة منذ يومين ، بعدما تم منع أستاذة للغة الفرنسية من إجراء امتحان الجهوي الموحد التجريبي لأقسام الأولى باكالوريا من طرف المدير، وكذالك حرمان المتمدرسين من الاستفادة من آلة نسخ الطابعة وعدد من لوزام ومعدات الثانوية، الأمر الذي جعل التلاميذ يوقفون الدراسة، ويخرجون للتنديد بممارسات مدير المؤسسة تجاههم.

هذا، وعبر عدد من التلاميذ عن شجبهم لسياسة الآذان الصماء التي تواجههم بها الجهات المسؤولة وتعنتها في إيجاد حلول جذرية لوقف تصرفات مدير المؤسسة تجاههم وتوفير الأجواء الملائمة للتحصيل الدراسي داخل المؤسسة التعليمية بما يضمن جودة التمدرس ويستجيب لمتطلبات التلاميذ.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تيزنيت احتجاجات مديرية إقليمية تعليم تلاميذ ثانوية السلام أولاد جرار

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