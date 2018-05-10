 خطير...الرعاة الرحل يهاجمون مؤسسة تعليمية بجماعة ''تيغيرت'' إقليم سيدي إفني وها أشنو وقع ﻿
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خطير...الرعاة الرحل يهاجمون مؤسسة تعليمية بجماعة ''تيغيرت'' إقليم سيدي إفني وها أشنو وقع

بتاريــخ : 10 ماي 2018 / 14:58 خطير...الرعاة الرحل يهاجمون مؤسسة تعليمية بجماعة تيغيرت إقليم سيدي إفني وها أشنو وقع | حوادث و حقوق
خطير...الرعاة الرحل يهاجمون مؤسسة تعليمية بجماعة ''تيغيرت'' إقليم سيدي إفني وها أشنو وقع
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن مجموعة من الرعاة الرحل هاجموا ليلة الثلاثاء مؤسسة تعليمية بجماعة ''تيغيرت'' إقليم سيدي إفني وقاموا بإقتحامها وإدخال مواشيهم لها متسببين في خسائر مادية جسيمة

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن مجموعة من الرعاة الرحل هاجموا ليلة الثلاثاء مؤسسة تعليمية بجماعة ''تيغيرت'' إقليم سيدي إفني وقاموا بإقتحامها وإدخال مواشيهم لها متسببين في خسائر مادية جسيمة داخلها.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فالمهاجمين قاموا بإدخال قطعان الأغنام لمؤسسة ''أنو إليك'' بعدما حاصرتهم الأمطار الغزيرة ولم يجدوا أي مكان للإحتماء به وتجنب الأمطار سوى إقتحام المؤسسة التعليمية في سابقة من نوعها، بعدما اجتحوا المنطقة قبل يومين، وتسببوا في مجموعة من الخسائر الأخرى التي لحقت ممتلكات ومحاصيل الساكنة المحلية، الذين لزم البعض منهم منازلهم خوفا من بطش الرعاة الرحل.

وأضافت ذات المصادر، أن حادث اقتحام المؤسسة التعليمية استنفر مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية، اللذين هرعوا لعين المكان، وقاموا بإجلاء الرعاة الرحل من المؤسسة التعليمية، وتفقد الخسائر المادية التي تسببوا فيها، من أجل إجراء محضر رسمي في النازلة.

هذا وتعرف مجموعة من الدواوير القروية بإقليم تيزنيت وإفني هجمات، وصفت بالشرسة للرعاة الرحل، الذين أفسدوا عدد من المحاصيل الزراعية لسكان هذه المناطق، وكذا ممتلكاتهم، الأمر الذي خلق نوعا من الإحتقان والتوتر، وقد ينذر بعودة المواجهات الدامية في حال لم تتدخل السلطات المحلية والإقليمية، للحد من هذا الغزو الذي شنته مواشي الرعاة الرحل على المنطقة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب سيدي إفني الرعاة الرحل هجوم اقتحام مؤسسة تعليمية استنفار خسائر

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