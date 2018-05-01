مثير.. عصابة إجرامية زورت أوراقا مالية من فئة 100 درهم بمدينة مكناس ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، مساء أمس الأربعاء، من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير العملة الوطنية وعرضها للتداول.

''شوف تيفي''

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، مساء أمس الأربعاء، من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير العملة الوطنية وعرضها للتداول.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المشتبه بهم، وهم من ذوي السوابق القضائية، بمدينتي مكناس والحاجب وتم العثور بحوزتهم على 125 ورقة مالية مزيفة من فئة 100 درهم، كانت موجهة للتداول.

وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.