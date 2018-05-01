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بتاريــخ : 10 ماي 2018 / 14:44 هذا هو أقوى رجل في العالم | ثقافة و فنون
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تصدر الرئيس الصيني شي جين بينغ، الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني، قائمة مجلة ''فوربيس'' الخاصة بأقوى الزعماء والقادة بالعالم في سنة 2018 ، نظرا لتصدُّره المشهد السياسي ببلاده، بعد التعديلات

''شوف تيفي''

تصدر الرئيس الصيني شي جين بينغ، الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني، قائمة مجلة ''فوربيس'' الخاصة بأقوى الزعماء والقادة بالعالم في سنة 2018 ، نظرا لتصدُّره المشهد السياسي ببلاده، بعد التعديلات الدستورية في مارس 2018، والتي على إثرها سيكون رئيساً مدى الحياة للصين، وأيضا لتمتّعه بكاريزما لم تشهدها الصين منذ الزعيم ماو تسي تونغ، في سبعينات القرن الماضي.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عالمية فإن المركز الثاني، كان من نصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي وصفته المجلة بأنه احتل الصدارة لـ4 أعوام متتالية بشكل غير مسبوق، وظل حاكماً لروسيا، منذ ماي 2000، وأعيد انتخابه هذا العام لفترة ولاية رابعة بـ77% من الأصوات، وهو ما لم يحققه أي رئيس روسي منذ سقوط الاتحاد السوفيتي، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاء بالمركز الثالث رغم فضائحه، حيث يظل قائد أعظم قوة اقتصادية وعسكرية في العالم، فيما كان المركز الرابع من نصيب مستشارة ألمانيا، أنجيلا ميركل، التي وصفتها المجلة بـ ''القائدة الفعلية لأوروبا''.

وأشارت المصادر ذاتها أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد، والرئيس السوري بشار الأسد، انضموا لقائمة ''فوربس'' الخاصة بأقوى 75 شخصية في العالم لعام 2018.

وأكدت ذات المصادر أن القائمة التي أعدّتها المجلة الأمريكية المهتمة بعالم المال والأعمال، اعتمدت على 4 مؤشرات في اختيار شخصياتها، وهي ''عدد الأشخاص الذين يسيطر عليهم المرشح للمركز، وقيمة الأصول والموارد التي تديرها هذه الشخصية، وتعدد أوجه نفوذها، ومدى تنشيط وتفعيل قوة وصلاحيات هذه الشخصية''.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي فلاديمير بوتين قائمة مجلة فوربس بوتين الصين بشار الأسد الرئيس الأمريكي ترامب السيسي

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