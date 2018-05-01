خاص.. أوزال لـ '' شوف سبور'' غاريدو لن يرحل وحسبان من جدد عقده وهذه هي أهم المشاريع التي نشتغل عليها في الفترة الحالية ﻿

كشف محمد أوزل رئيس اللجنة المؤقتة لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن الرئيس السابق للقلعة الخضراء، سعيد حسبان هو من جدد عقد المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو، نافيا وجود أي مقترح من إدارة

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشف محمد أوزل رئيس اللجنة المؤقتة لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن الرئيس السابق للقلعة الخضراء، سعيد حسبان هو من جدد عقد المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو، نافيا وجود أي مقترح من إدارة النادي لإبعاد المدرب الإسباني عن الرجاء وجلب رشيد الطاوسي مدربا جديدا لخلافته كما أنه لم يجتمع معه لأزيد من 10 سنوات.

وأفاد أوزال في تصريح حصري لـ '' شوف سبور''، أن خوان كارلوس غاريدو يعتبر من أحسن المدربين الحاليين داخل البطولة الاحترافية وأن القلعة الخضراء لن تستغني عن خدماته خلال المرحلة الحالية، موضحا أن إدارة النادي اقترحت تدعيم طاقمه بمساعد مدرب مغربي يعلم جيدا خبايا البطولة وله علاقة جيدة مع اللاعبين وقد قبل المقترح مباشرة بعد سماع اسم يوسف السفري.

وأوضح رئيس اللجنة المؤقتة، أنه منذ قدومه بصفة رسمية للنادي اتصل بكل مكوناته للبحث عن حلول استعجالية لإخراج الفريق من أزمته وكان أول القرارات المتخذة هو احترام التخصصات وجلب ألمع المؤطرين المغاربة وعلى رأسهم فتحي جمال ويوسف السفري وعزيز داودة للإشراف على كل الفئات ورفع من مستوى وقيمة القلعة الخضراء سيما بعد المعاناة الكبيرة التي مرت منها خلال السنوات الماضية.

وتابع قائلا :'' فضلت عدم الدخول في جدل الأزمة المالية والإعلان عن الأرقام الضخمة.. واجتهد الفريق الذي تحمل مسؤولية النادي بتحسين كل الأطقم التي تسهر على النادي بما فيها الطاقم الطبي وذلك بجلب الدكتور الهواري والعرصي مع الاهتمام بقوة على صرف مستحقات اللاعبين''.