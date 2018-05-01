 خاص.. أوزال لـ '' شوف سبور'' غاريدو لن يرحل وحسبان من جدد عقده وهذه هي أهم المشاريع التي نشتغل عليها في الفترة الحالية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عــاجل: الخلفي يُحذر المقاطعين : لا نريد أن نصل إلى مرحلة استيراد الحليب | بوليتيك

عــاجل: الخلفي يُحذر المقاطعين : لا نريد أن نصل إلى مرحلة استيراد الحليب

حصــري..قبل عرض الفيديوهات الجنسية .. بــوعشرين يعترف بعلاقته بــ خلود الجابري خلال الجلسة السرية ..وهـذه التفاصيل | بوليتيك

حصــري..قبل عرض ''الفيديوهات الجنسية'' .. ''بــوعشرين '' يعترف بعلاقته بــ'' خلود الجابري'' خلال الجلسة

عاجل..عامل عمالة أنفا حل بمكان حادث اندلاع الحريق المهول بعمارة سكنية بالقرب من شيميكولور..وهذه هي الحصيلة | حوادث و حقوق

عاجل..عامل عمالة أنفا حل بمكان حادث اندلاع الحريق المهول بعمارة سكنية بالقرب من ''شيميكولور''..وهذه

عاجل..من بين المصابين في حادث عمارة شيميكولور كوبل صيني..وهذه هي الحصيلة | حوادث و حقوق

عاجل..من بين المصابين في حادث عمارة ''شيميكولور'' كوبل ''صيني''..وهذه هي الحصيلة

ياربي السلامة..معركة دموية بين شابين بالأسلحة البيضاء وسط مقهى شعبي بالقنيطرة | حوادث و حقوق

ياربي السلامة..معركة دموية بين شابين بالأسلحة البيضاء وسط مقهى شعبي بالقنيطرة

احتجاجات تلاميذ ثانوية بتيزنيت تستنفر المديرية الإقليمية للتعليم+صور | مجتمع

احتجاجات تلاميذ ثانوية بتيزنيت تستنفر المديرية الإقليمية للتعليم+صور

خطير...الرعاة الرحل يهاجمون مؤسسة تعليمية بجماعة تيغيرت إقليم سيدي إفني وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

خطير...الرعاة الرحل يهاجمون مؤسسة تعليمية بجماعة ''تيغيرت'' إقليم سيدي إفني وها أشنو وقع

مثير.. عصابة إجرامية زورت أوراقا مالية من فئة 100 درهم بمدينة مكناس | حوادث و حقوق

مثير.. عصابة إجرامية زورت أوراقا مالية من فئة 100 درهم بمدينة مكناس

هذا هو أقوى رجل في العالم | ثقافة و فنون

هذا هو أقوى رجل في العالم

البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

خاص.. أوزال لـ '' شوف سبور'' غاريدو لن يرحل وحسبان من جدد عقده وهذه هي أهم المشاريع التي نشتغل عليها في الفترة الحالية

بتاريــخ : 10 ماي 2018 / 14:47 خاص.. أوزال لـ شوف سبور غاريدو لن يرحل وحسبان من جدد عقده وهذه هي أهم المشاريع التي نشتغل عليها في الفترة الحالية | سبور
خاص.. أوزال لـ '' شوف سبور'' غاريدو لن يرحل وحسبان من جدد عقده وهذه هي أهم المشاريع التي نشتغل عليها في الفترة الحالية
كشف محمد أوزل رئيس اللجنة المؤقتة لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن الرئيس السابق للقلعة الخضراء، سعيد حسبان هو من جدد عقد المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو، نافيا وجود أي مقترح من إدارة

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشف محمد أوزل رئيس اللجنة المؤقتة لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن الرئيس السابق للقلعة الخضراء، سعيد حسبان هو من جدد عقد المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو، نافيا وجود أي مقترح من إدارة النادي لإبعاد المدرب الإسباني عن الرجاء وجلب رشيد الطاوسي مدربا جديدا لخلافته كما أنه لم يجتمع معه لأزيد من 10 سنوات.

وأفاد أوزال في تصريح حصري لـ '' شوف سبور''، أن خوان كارلوس غاريدو يعتبر من أحسن المدربين الحاليين داخل البطولة الاحترافية وأن القلعة الخضراء لن تستغني عن خدماته خلال المرحلة الحالية، موضحا أن إدارة النادي اقترحت تدعيم طاقمه بمساعد مدرب مغربي يعلم جيدا خبايا البطولة وله علاقة جيدة مع اللاعبين وقد قبل المقترح مباشرة بعد سماع اسم يوسف السفري.

وأوضح رئيس اللجنة المؤقتة، أنه منذ قدومه بصفة رسمية للنادي اتصل بكل مكوناته للبحث عن حلول استعجالية لإخراج الفريق من أزمته وكان أول القرارات المتخذة هو احترام التخصصات وجلب ألمع المؤطرين المغاربة وعلى رأسهم فتحي جمال ويوسف السفري وعزيز داودة للإشراف على كل الفئات ورفع من مستوى وقيمة القلعة الخضراء سيما بعد المعاناة الكبيرة التي مرت منها خلال السنوات الماضية.

وتابع قائلا :'' فضلت عدم الدخول في جدل الأزمة المالية والإعلان عن الأرقام الضخمة.. واجتهد الفريق الذي تحمل مسؤولية النادي بتحسين كل الأطقم التي تسهر على النادي بما فيها الطاقم الطبي وذلك بجلب الدكتور الهواري والعرصي مع الاهتمام بقوة على صرف مستحقات اللاعبين''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب محمد أوزال الرجاء خوان كارلوس غاريدو

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الجيش الملكي يفتقد نجمه في ديربي العاصمة | سبور

الجيش الملكي يفتقد نجمه في ''ديربي العاصمة''

فتوى ترخص للأسود بالإفطار في رمضان قبل المونديال | سبور

فتوى ترخص للأسود بالإفطار في رمضان قبل المونديال

بلاتر: لا يمكن للجنة تاسك فورسإقصاء الملف المغربي | سبور

بلاتر: لا يمكن للجنة ''تاسك فورس''إقصاء الملف المغربي

الكابيتانو بنعطية يقود فريق يوفنتوس للفوز بكأس إيطاليا ويهز شباك ميلان | سبور

الكابيتانو بنعطية يقود فريق يوفنتوس للفوز بكأس إيطاليا ويهز شباك ميلان

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نعس سَهوا فالخدمة وجراو عليهم بلا تعويضات و الحالة المادية ضعيفة جدا فمنطقة أيت عميرة..لأصحاب القلوب الرحيمة..بغيت غير نخدم | حالة خاصة
منذ 3 دقائق

نعس سَهوا فالخدمة وجراو عليهم بلا تعويضات و الحالة المادية ضعيفة جدا فمنطقة أيت عميرة..لأصحاب القلوب الرحيمة..بغيت غير نخدم

حالة تهز المغاربة..أرمــلة ولدات بنت وولد عندهم إعاقة خطيرة..كيكبرو ولكن عقلهم ديال الأطفال..شوفو المعاناة منين مات الأب | حالة خاصة

حالة تهز المغاربة..أرمــلة ولدات بنت وولد عندهم إعاقة خطيرة..كيكبرو ولكن عقلهم ديال الأطفال..شوفو المعاناة منين مات الأب

من زاوية أخرى..هاكيفاش تم إخماد حريق عمارة | بــووز

من زاوية أخرى..هاكيفاش تم إخماد حريق عمارة

من زاوية أخرى..هاكيفاش تم إخماد حريق عمارة | بــووز

من زاوية أخرى..هاكيفاش تم إخماد حريق عمارة

﻿

آخر المستجدات

عــاجل: الخلفي يُحذر المقاطعين : لا نريد أن نصل إلى مرحلة استيراد الحليب | بوليتيك
منذ 3 دقائق

عــاجل: الخلفي يُحذر المقاطعين : لا نريد أن نصل إلى مرحلة استيراد الحليب

حصــري..قبل عرض الفيديوهات الجنسية .. بــوعشرين يعترف بعلاقته بــ خلود الجابري خلال الجلسة السرية ..وهـذه التفاصيل | بوليتيك

حصــري..قبل عرض ''الفيديوهات الجنسية'' .. ''بــوعشرين '' يعترف بعلاقته بــ'' خلود الجابري'' خلال الجلسة

عاجل..عامل عمالة أنفا حل بمكان حادث اندلاع الحريق المهول بعمارة سكنية بالقرب من شيميكولور..وهذه هي الحصيلة | حوادث و حقوق

عاجل..عامل عمالة أنفا حل بمكان حادث اندلاع الحريق المهول بعمارة سكنية بالقرب من ''شيميكولور''..وهذه

عاجل..من بين المصابين في حادث عمارة شيميكولور كوبل صيني..وهذه هي الحصيلة | حوادث و حقوق

عاجل..من بين المصابين في حادث عمارة ''شيميكولور'' كوبل ''صيني''..وهذه هي الحصيلة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.