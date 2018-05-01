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بتاريــخ : 10 ماي 2018 / 14:43 العثماني يرد بخصوص حملة المقاطعة :هذا ما ستقوم به الحكومة قبل رمضان بخصوص الأسعار | بوليتيك
العثماني يرد بخصوص حملة المقاطعة :هذا ما ستقوم به الحكومة قبل رمضان بخصوص الأسعار
شدد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على أن حكومته عازمة على المضي في منهجها الذي اختارته منذ تعيينها وتنصيبها قبل سنة، المتمثل في تحقيق شعار ''الإنصات والإنجاز''.

 

"شوف تيفي"

شدد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على أن حكومته عازمة على المضي في منهجها الذي اختارته منذ تعيينها وتنصيبها قبل سنة، المتمثل في تحقيق شعار "الإنصات والإنجاز".

وأوضح رئيس الحكومة، خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد الخميس 10 ماي 2018، أن الحكومة ستستمر في منهجيتها، "إننا ننصت لجميع الأصوات، ونعمل على أن يكون إنجازنا في مستوى التحديات وتلبية متطلبات المواطنين".

وفي هذا الصدد، وارتباطا مع اقتراب  حلول شهر رمضان المبارك وما يرافقه من ارتفاع الطلب على عدد من المواد الغذائية، واستحضارا للمقاطعة التي طالت بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، كشف رئيس الحكومة أن حكومته ستناقش الموضوع في اجتماع المجلس الحكومي (10 ماي 2018)، معتبرا أن نقاش تزويد الأسواق بالمواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان، يجعل بطبيعة الحال موضوع المقاطعة غير بعيد عن هذا النقاش، "وسنرى تأثير تزويد بعض المواد الأساسية في رمضان، وسنتخذ جميع التدابير والإجراءات الضرورية والمناسبة".

 كما أكد رئيس الحكومة أن حكومته اتخذت الاحتياطات اللازمة وتتعامل مع موضوع ضمان تزويد الأسواق بكل جدية، مضيفا أن "همنا تزويد الأسواق بالمواد التي يطلبها المواطنون على أن تكون ذات جودة وبالكميات اللازمة خصوصا ما يتعلق بالضروريات، سنناقش هذا الموضوع بعمق بناء على تقارير ومعطيات". 

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