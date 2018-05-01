فتوى ترخص للأسود بالإفطار في رمضان قبل المونديال ﻿

رخص المركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإسبانية مدريد للاعبين المسلمين المشاركين بمونديال روسيا بالإفطار خلال شهر رمضان المقبل وتعويض الصيام في أوقات أخرى قبل حلول رمضان 2019.

''شوف تيفي''

رخص المركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإسبانية مدريد للاعبين المسلمين المشاركين بمونديال روسيا بالإفطار خلال شهر رمضان المقبل وتعويض الصيام في أوقات أخرى قبل حلول رمضان 2019.

وحسب ما أوردته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر ليومه الخميس، فقد أكد سامي المشتاوي رئيس القسم الثقافي في المركز الإسلامي بمدريد، أن شهر رمضان في السنة الحالية يتزامن مع مونديال روسيا، وبالتالي فإنه من الصعب على اللاعبين المسلمين اللعب خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن الراغبين منهم يمكنهم الإفطار وتعويض الأيام، التي لم يصوموا فيها بعد الشهر الكريم بالأخذ في الاعتبار الإفطار للسفر.

وأضاف رئيس القسم الثقافي الإسلامي بمدريد أن علماء المسلمين يرون أن المسافة التي يمكن للمسافر الإفطار خلالها هي 83 كيلومتر، ولذا فإنه في حالة السفر لمسافة تتجاوز المسافة سالفة الذكر، فإنهم يعدون مسافرين يجوز لهم الإفطار في رمضان.