 عــاجل: توقيف ضابط أمن لتورطه في قضية تتعلق بالسكر العلني البين وإلحاق خسائر مادية بملك الغير بإنزكان ﻿
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عــاجل: توقيف ضابط أمن لتورطه في قضية تتعلق بالسكر العلني البين وإلحاق خسائر مادية بملك الغير بإنزكان

بتاريــخ : 10 ماي 2018 / 14:34 عــاجل: توقيف ضابط أمن لتورطه في قضية تتعلق بالسكر العلني البين وإلحاق خسائر مادية بملك الغير بإنزكان | حوادث و حقوق
عــاجل: توقيف ضابط أمن لتورطه في قضية تتعلق بالسكر العلني البين وإلحاق خسائر مادية بملك الغير بإنزكان
علم لدى ولاية أمن أكادير أنه جرى صباح اليوم الخميس، توقيف موظف شرطة برتبة ضابط أمن يعمل بمنطقة أمن إنزكان، وذلك لتورطه في قضية تتعلق بالسكر العلني البين وإلحاق خسائر مادية بملك الغير.

شــــوف تيفي:

 علم لدى ولاية أمن أكادير أنه جرى صباح اليوم الخميس، توقيف موظف شرطة برتبة ضابط أمن يعمل بمنطقة أمن إنزكان، وذلك لتورطه في قضية تتعلق بالسكر العلني البين وإلحاق خسائر مادية بملك الغير.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن الشرطي المخالف الذي كان بزي مدني خارج أوقات عمله الرسمية، دخل تحت تأثير حالة سكر متقدمة في خلاف مع مسير مقهى كائنة بشارع المختار السوسي، محدثا خسائر مادية بعدد من المعدات، قبل أن يتم توقيفه من قبل دورية للشرطة انتقلت على الفور إلى عين المكان.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء إجراءات البحث القضائي في النازلة، لتقرير التدابير الإدارية اللازمة في حق الشرطي المذكور.

 

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