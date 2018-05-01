 عاجل..مصرع سيدة خلال حادث اندلاع حريق مهول بعمارة بالقرب من ''شيميكولور'' بالبيضاء ﻿
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عاجل..مصرع سيدة خلال حادث اندلاع حريق مهول بعمارة بالقرب من ''شيميكولور'' بالبيضاء

بتاريــخ : 10 ماي 2018 / 13:53 عاجل..مصرع سيدة خلال حادث اندلاع حريق مهول بعمارة بالقرب من شيميكولور بالبيضاء | حوادث و حقوق
عاجل..مصرع سيدة خلال حادث اندلاع حريق مهول بعمارة بالقرب من ''شيميكولور'' بالبيضاء
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن سيدة لفظت أنفاسها الأخيرة، قبل قليل من يومه الخميس 10 ماي، داخل قسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي ابن رشد، على إثر اصابتها باختناق حاد خلال حادث اندلاع الحريق المهول

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن سيدة لفظت أنفاسها الأخيرة، قبل قليل من يومه الخميس 10 ماي، داخل قسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي ابن رشد، على إثر اصابتها باختناق حاد خلال حادث اندلاع الحريق المهول بعمارة سكنية توجد بالقرب من مدارة ''شيميكولور'' بالبيضاء.

وأكد المصدر ذاته أن حالة السيدة المتوفاة، كانت خطيرة جدا، مشيرا إلى أن هويتها ما تزال مجهولة، نظرا لعدم توفرها على بطاقة وطنية، وبالتالي لم يتم بعد إعلام أسرتها بخبر الوفاة.

وأشار ذات المصدر إلى أن باقي المصابين خلال هذا الحريق الخطير، يتلقون في هذه اللحظات الإسعافات الضرورية، ومن بينهم شخصان تم وضعهما بقسم الإنعاش.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المستشفى الجامعي ابن رشد البيضاء الوفاة

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