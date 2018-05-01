عاجل..هذا هو السبب الرئيسي في اندلاع النيران بعمارة بالقرب من ''شيميكولور'' بالبيضاء ﻿

في جديد حادث اندلاع حريق مهول داخل عمارة سكنية توجد بالقرب من مدارة ''شيميكولور'' بالبيضاء، أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن الحريق، اندلع في البداية داخل الطابق الثاني الذي يضم مدرسة متخصصة في تعليم

''شوف تيفي''

في جديد حادث اندلاع حريق مهول داخل عمارة سكنية توجد بالقرب من مدارة ''شيميكولور'' بالبيضاء، أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن الحريق، اندلع في البداية داخل الطابق الثاني الذي يضم مدرسة متخصصة في تعليم ''الطبخ''.

وأوضح المصدر ذاته أن طبيعة المواد المتواجدة بهذه المدرسة وبمحل خاص ببيع الفواكه أسفل العمارة، ساهم في انتشار النيران بسرعة كبيرة وانتقالها إلى باقي طوابق العمارة السكينة.

وأشار ذات المصدر إلى أن عناصر الوقاية المدنية، وجدوا صعوبة كبيرة في السيطرة على هذا الحريق، مبرزا أن هذا الحادث خلف خسائر جسيمة.