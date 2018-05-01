 عاجل..هذا هو السبب الرئيسي في اندلاع النيران بعمارة بالقرب من ''شيميكولور'' بالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..هذا هو السبب الرئيسي في اندلاع النيران بعمارة بالقرب من شيميكولور بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو السبب الرئيسي في اندلاع النيران بعمارة بالقرب من ''شيميكولور'' بالبيضاء

سيارات إسعاف وسيارات للنقل المدرسي في خدمة ساكنة وتلامذة عدد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم مراكش | بوليتيك

سيارات إسعاف وسيارات للنقل المدرسي في خدمة ساكنة وتلامذة عدد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم

عاجل و بالفيديو..العافية اللي شعلات فعمارة فكازا خطيرة بزاف وهاشنو وقع للسكان | حوادث و حقوق

عاجل و بالفيديو..العافية اللي شعلات فعمارة فكازا خطيرة بزاف وهاشنو وقع للسكان

عاجل وبالصور..حريق مهول بالقرب من شيميكولور بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..حريق مهول بالقرب من ''شيميكولور'' بالبيضاء

انفـــراد.. قبل رمضان..الدوك صمد دخلو عليه 4 ديال المجهولين ملثمين للعيادة ديالو و كانو غادي يقتلوه+ تفاصيل خطيرة عن مغادرته المغرب بشكل نهائي | مجتمع

انفـــراد.. قبل رمضان..الدوك صمد دخلو عليه 4 ديال المجهولين ملثمين للعيادة ديالو و كانو غادي يقتلوه+

عاجل..رموك ديال السردين تعرض لحادث خطير ضواحي أكادير والناس هجموا على الصنادق+صور | حوادث و حقوق

عاجل..رموك ديال السردين تعرض لحادث خطير ضواحي أكادير والناس هجموا على الصنادق+صور

جثة متحللة لفرد من القوات المساعدة تستنفر السلطات الأمنية بمدينة تيزنيت | حوادث و حقوق

جثة متحللة لفرد من القوات المساعدة تستنفر السلطات الأمنية بمدينة تيزنيت

فيديو : مهدي بنعطية فرحان مع بنتو او كيغني معاها بعد تتويجه بكأس إيطاليا رفقة اليوفي | بووز

فيديو : ''مهدي بنعطية'' فرحان مع بنتو او كيغني معاها بعد تتويجه بكأس إيطاليا رفقة اليوفي

شاهد الداودي قبل مايكون وزير شنو كان تايقول على الفقراء في 2009 و شنو قال عليهم في 2018 فاش رجع وزير | بووز

شاهد الداودي قبل مايكون وزير شنو كان تايقول على الفقراء في 2009 و شنو قال عليهم في 2018 فاش رجع وزير

البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

عاجل..هذا هو السبب الرئيسي في اندلاع النيران بعمارة بالقرب من ''شيميكولور'' بالبيضاء

بتاريــخ : 10 ماي 2018 / 13:31 عاجل..هذا هو السبب الرئيسي في اندلاع النيران بعمارة بالقرب من شيميكولور بالبيضاء | حوادث و حقوق
عاجل..هذا هو السبب الرئيسي في اندلاع النيران بعمارة بالقرب من ''شيميكولور'' بالبيضاء
في جديد حادث اندلاع حريق مهول داخل عمارة سكنية توجد بالقرب من مدارة ''شيميكولور'' بالبيضاء، أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن الحريق، اندلع في البداية داخل الطابق الثاني الذي يضم مدرسة متخصصة في تعليم

''شوف تيفي''

في جديد حادث اندلاع حريق مهول داخل عمارة سكنية توجد بالقرب من مدارة ''شيميكولور'' بالبيضاء، أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن الحريق، اندلع في البداية داخل الطابق الثاني الذي يضم مدرسة متخصصة في تعليم ''الطبخ''.

وأوضح المصدر ذاته أن طبيعة المواد المتواجدة بهذه المدرسة وبمحل خاص ببيع الفواكه أسفل العمارة، ساهم في انتشار النيران بسرعة كبيرة وانتقالها إلى باقي طوابق العمارة السكينة.

وأشار ذات المصدر إلى أن عناصر الوقاية المدنية، وجدوا صعوبة كبيرة في السيطرة على هذا الحريق، مبرزا أن هذا الحادث خلف خسائر جسيمة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الطابق العمارة الطبخ مدرسة شيميكولور

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل و بالفيديو..العافية اللي شعلات فعمارة فكازا خطيرة بزاف وهاشنو وقع للسكان | حوادث و حقوق

عاجل و بالفيديو..العافية اللي شعلات فعمارة فكازا خطيرة بزاف وهاشنو وقع للسكان

عاجل وبالصور..حريق مهول بالقرب من شيميكولور بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..حريق مهول بالقرب من ''شيميكولور'' بالبيضاء

عاجل..رموك ديال السردين تعرض لحادث خطير ضواحي أكادير والناس هجموا على الصنادق+صور | حوادث و حقوق

عاجل..رموك ديال السردين تعرض لحادث خطير ضواحي أكادير والناس هجموا على الصنادق+صور

جثة متحللة لفرد من القوات المساعدة تستنفر السلطات الأمنية بمدينة تيزنيت | حوادث و حقوق

جثة متحللة لفرد من القوات المساعدة تستنفر السلطات الأمنية بمدينة تيزنيت

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

لقطة اليوم من الدارالبيضاء..لحظة انقاد طفلة صغيرة من حريق العمارة وهاشنو قالت الأم ديالها بعدما خرجوهم من الشرجم | بــووز
منذ 11 دقيقة

لقطة اليوم من الدارالبيضاء..لحظة انقاد طفلة صغيرة من حريق العمارة وهاشنو قالت الأم ديالها بعدما خرجوهم من الشرجم

بالفيديو..سائقو سيارات الأجرة يحتجون بمنطقة الهراويين بالبيضاء..معندناش الطــريق | بــووز

بالفيديو..سائقو سيارات الأجرة يحتجون بمنطقة الهراويين بالبيضاء..معندناش الطــريق

نداء مباشر ممزوج بالدموع للملك محمد السادس:عــائلة خامس أثرياء المغرب نصب عليهم محامي و فرق الأولاد على الأم | حالة خاصة

نداء مباشر ممزوج بالدموع للملك محمد السادس:عــائلة خامس أثرياء المغرب نصب عليهم محامي و فرق الأولاد على الأم

بالفيديو..لحظة إنقاذ سكان العمارة اللي شعلات فيها العافية فكازا..شوفو كيفاش كيخرجوهم من الشراجم | بــووز

بالفيديو..لحظة إنقاذ سكان العمارة اللي شعلات فيها العافية فكازا..شوفو كيفاش كيخرجوهم من الشراجم

﻿

آخر المستجدات

عاجل..هذا هو السبب الرئيسي في اندلاع النيران بعمارة بالقرب من شيميكولور بالبيضاء | حوادث و حقوق
منذ 19 دقيقة

عاجل..هذا هو السبب الرئيسي في اندلاع النيران بعمارة بالقرب من ''شيميكولور'' بالبيضاء

سيارات إسعاف وسيارات للنقل المدرسي في خدمة ساكنة وتلامذة عدد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم مراكش | بوليتيك

سيارات إسعاف وسيارات للنقل المدرسي في خدمة ساكنة وتلامذة عدد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم

عاجل و بالفيديو..العافية اللي شعلات فعمارة فكازا خطيرة بزاف وهاشنو وقع للسكان | حوادث و حقوق

عاجل و بالفيديو..العافية اللي شعلات فعمارة فكازا خطيرة بزاف وهاشنو وقع للسكان

عاجل وبالصور..حريق مهول بالقرب من شيميكولور بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..حريق مهول بالقرب من ''شيميكولور'' بالبيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.