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سيارات إسعاف وسيارات للنقل المدرسي في خدمة ساكنة وتلامذة عدد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم مراكش

بتاريــخ : 10 ماي 2018 / 13:18 سيارات إسعاف وسيارات للنقل المدرسي في خدمة ساكنة وتلامذة عدد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم مراكش | بوليتيك
سيارات إسعاف وسيارات للنقل المدرسي في خدمة ساكنة وتلامذة عدد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم مراكش
في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تم يوم أمس الأربعاء 09 ماي بمقر عمالة مراكش، تسليم سيارات إسعاف وأخرى للنقل المدرسي لفائدة عدد من الجماعات الترابية بعمالة هذا الإقليم، بإشراف من العامل

شوف تيفي

في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تم يوم أمس الأربعاء 09 ماي بمقر عمالة مراكش، تسليم سيارات إسعاف وأخرى للنقل المدرسي لفائدة عدد من الجماعات الترابية بعمالة هذا الإقليم، بإشراف من العامل المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية نديرة الكرماعي، ووالي جهة مراكش - آسفي بالنيابة محمد صبري.

وتتمثل أهداف مشروع سيارات الإسعاف، التي جرى تسليمها بحضور عدد من ممثلي السلطات المحلية وعدة فعاليات جمعوية وثقافية وإعلامية، في تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، وخفض التكاليف الصحية للمواطنين المستفيدين وتقديم الخدمات الصحية الطارئة لهم، فضلا عن تحسين الخدمات الصحية لفائدة النساء الحوامل والأطفال.

وأما بخصوص المشروع الثاني، المتعلق بسيارات النقل المدرسي فتتمثل أهدافه بين تسهيل عملية النقل المدرسي لفائدة التلاميذ المستفيدين، والمساهمة في تحسين ظروف تمدرسهم، علاوة على المساهمة في تقليص نسبة الهدر المدرسي خاصة في صفوف الفتيات.

وعن أهمية هذة الخطوة أكد رئيس قسم العمل الاجتماعي بولاية جهة مراكش – آسفي أنوار تلمساني دبيرى، أن تسليم هذه السيارات يتوج عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال العمل على توفير الخدمات الصحية الأساسية لفائدة الفئات التي تعاني من صعوبات على هذا المستوى، إضافة إلى التصدي لظاهرة الهدر المدرسي وخاصة في صفوف الفتيات القرويات.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مجتمع مراكش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سيارات إسعاف النقل المدرسي

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