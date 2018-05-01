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بتاريــخ : 10 ماي 2018 / 12:55 عاجل و بالفيديو..العافية اللي شعلات فعمارة فكازا خطيرة بزاف وهاشنو وقع للسكان | حوادث و حقوق
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علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن العديد من الأشخاص تم نقلهم قبل قليل من يومه الخميس 10 ماي، إلى المستشفى، عقب إخراجهم من عمارة سكنية بـ ''شيميكولور'' بالبيضاء، اندلع بها حريق مهول.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن العديد من الأشخاص تم نقلهم قبل قليل من يومه الخميس 10 ماي، إلى المستشفى، عقب إخراجهم من عمارة سكنية بـ "شيميكولور" بالبيضاء، اندلع بها حريق مهول.

وأوضح المصدر ذاته إلى أن الحريق اندلع في البداية بالطابق الثاني، قبل أن تنتقل النيران إلى باقي طوابق العمارة السكنية، ما خلف خسائر مادية جسيمة، وإصابة بعض الأشخاص باختناق تم نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.

وأشار ذات المصدر إلى أن أسباب الحريق وإلى حدود الساعة ما تزال مجهولة، واصفا ما يقع في هذه اللحظات بالخطير جدا.

 

 

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المغرب شوف تيفي المستشفى الحريق شيميكولور النيران

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