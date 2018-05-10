عاجل وبالصور..حريق مهول بالقرب من ''شيميكولور'' بالبيضاء ﻿

اندلع حريق مهول قبل قليل من يومه الخميس 10 ماي، داخل عمارة توجد بالقرب من مدار ''شيميكولور'' بمدينة الدار البيضاء، وبالتحديد بالمكان الذي يعرف تواجد العديد من المحلات التجارية الخاصة ببيع أجزاء

''شوف تيفي''

اندلع حريق مهول قبل قليل من يومه الخميس 10 ماي، داخل عمارة توجد بالقرب من مدار ''شيميكولور'' بمدينة الدار البيضاء، وبالتحديد بالمكان الذي يعرف تواجد العديد من المحلات التجارية الخاصة ببيع أجزاء السيارات.

وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن شاحنة الوقاية المدنية، تقوم في هذه اللحظات بإخماد ألسنة النيران، مشيرا إلى أن الحريق اندلع بالطابق الثاني.

وأشار ذات المصدر إلى أن أسباب الحريق ما تزال إلى حدود الساعة مجهولة، مبرزا أن العشرات من المواطنين، تجمعوا بالقرب من العمارة لمتابعة لحظة إخماد عناصر الوقاية المدنية للنيران.