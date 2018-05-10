 انفـــراد.. قبل رمضان..الدوك صمد دخلو عليه 4 ديال المجهولين ملثمين للعيادة ديالو و كانو غادي يقتلوه+ تفاصيل خطيرة عن مغادرته المغرب بشكل نهائي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..هذا هو السبب الرئيسي في اندلاع النيران بعمارة بالقرب من شيميكولور بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو السبب الرئيسي في اندلاع النيران بعمارة بالقرب من ''شيميكولور'' بالبيضاء

سيارات إسعاف وسيارات للنقل المدرسي في خدمة ساكنة وتلامذة عدد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم مراكش | بوليتيك

سيارات إسعاف وسيارات للنقل المدرسي في خدمة ساكنة وتلامذة عدد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم

عاجل و بالفيديو..العافية اللي شعلات فعمارة فكازا خطيرة بزاف وهاشنو وقع للسكان | حوادث و حقوق

عاجل و بالفيديو..العافية اللي شعلات فعمارة فكازا خطيرة بزاف وهاشنو وقع للسكان

عاجل وبالصور..حريق مهول بالقرب من شيميكولور بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..حريق مهول بالقرب من ''شيميكولور'' بالبيضاء

انفـــراد.. قبل رمضان..الدوك صمد دخلو عليه 4 ديال المجهولين ملثمين للعيادة ديالو و كانو غادي يقتلوه+ تفاصيل خطيرة عن مغادرته المغرب بشكل نهائي | مجتمع

انفـــراد.. قبل رمضان..الدوك صمد دخلو عليه 4 ديال المجهولين ملثمين للعيادة ديالو و كانو غادي يقتلوه+

عاجل..رموك ديال السردين تعرض لحادث خطير ضواحي أكادير والناس هجموا على الصنادق+صور | حوادث و حقوق

عاجل..رموك ديال السردين تعرض لحادث خطير ضواحي أكادير والناس هجموا على الصنادق+صور

جثة متحللة لفرد من القوات المساعدة تستنفر السلطات الأمنية بمدينة تيزنيت | حوادث و حقوق

جثة متحللة لفرد من القوات المساعدة تستنفر السلطات الأمنية بمدينة تيزنيت

فيديو : مهدي بنعطية فرحان مع بنتو او كيغني معاها بعد تتويجه بكأس إيطاليا رفقة اليوفي | بووز

فيديو : ''مهدي بنعطية'' فرحان مع بنتو او كيغني معاها بعد تتويجه بكأس إيطاليا رفقة اليوفي

شاهد الداودي قبل مايكون وزير شنو كان تايقول على الفقراء في 2009 و شنو قال عليهم في 2018 فاش رجع وزير | بووز

شاهد الداودي قبل مايكون وزير شنو كان تايقول على الفقراء في 2009 و شنو قال عليهم في 2018 فاش رجع وزير

البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

انفـــراد.. قبل رمضان..الدوك صمد دخلو عليه 4 ديال المجهولين ملثمين للعيادة ديالو و كانو غادي يقتلوه+ تفاصيل خطيرة عن مغادرته المغرب بشكل نهائي

بتاريــخ : 10 ماي 2018 / 12:17 انفـــراد.. قبل رمضان..الدوك صمد دخلو عليه 4 ديال المجهولين ملثمين للعيادة ديالو و كانو غادي يقتلوه+ تفاصيل خطيرة عن مغادرته المغرب بشكل نهائي | مجتمع
انفـــراد.. قبل رمضان..الدوك صمد دخلو عليه 4 ديال المجهولين ملثمين للعيادة ديالو و كانو غادي يقتلوه+ تفاصيل خطيرة عن مغادرته المغرب بشكل نهائي
في تطورات جديدة حول مغادرة الأخصائي النفسي والجنسي عبد الصمد بنعلا المعروف في الوسط الإعلامي بالدوك صمد، المغرب بشكل نهائي، كشف الأخير أن قراره جاء بسبب تعرضه لاعتداء خطير من طرف مجهولين اقتحموا

 شـــوف تيفي:

 في تطورات جديدة حول مغادرة الأخصائي النفسي والجنسي عبد الصمد بنعلا المعروف في الوسط الإعلامي بالدوك صمد، المغرب بشكل نهائي، كشف الأخير أن قراره جاء بسبب تعرضه لاعتداء خطير من طرف مجهولين اقتحموا عيادته الطبية بمنطقة بالميي بالدارالبيضاء الأسبوع الماضي.

 و قال الدوك صمد في اتصال هاتفي مع شوف تيفي" يومه الخميس، 10 ماي، 2018، إنه توصل قبل تعرضه للاعتداء برسائل قصيرة من مجهولين يهددونه بالتصفية، ليتفاجأ بعد مرور أسبوع و هم يقتحمون عيادته في ساعات متأخرة من الليل مضيفا:" ضربوني و قتلوني بالعصا و قالوليا هاذ المرة جاتك فالوجه المرة لجاية فالعمــر."

 و كشف الدوك صمد أنه غادر المغرب إلى الديار الأوروبية مؤكدا أنه لم يسبق له أبدا أن ابتعد عن المغرب شهر رمضان قائلا بنبرة ممزوجة بالدموع:" معمرني دوزت رمضان بعيد على بلادي لله ياخد الحق.."

 و معلوم أن الدوك صمد ،معروف بتحليلاته العميقة للقضايا النفسية خصوصا تلك المرتبطة بكل ما هو جنسي بحكم تخصصه و ممارسته المهنية

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شــوف تيفي المغرب الدوك صمد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل وهام للمغاربة الراغبين في السفر لأمريكا..الكشف عن قرعة مريكان الخاصة بسنة 2019 | مجتمع

عاجل وهام للمغاربة الراغبين في السفر لأمريكا..الكشف عن ''قرعة مريكان'' الخاصة بسنة 2019

أمطار ورياح قوية بهذه المناطق بالمغرب اليوم الخميس | مجتمع

أمطار ورياح قوية بهذه المناطق بالمغرب اليوم الخميس

بالفيديو..شوفو حالة المسرح الملكي بمدينة مراكش بعد التساقطات المطرية | مجتمع

بالفيديو..شوفو حالة المسرح الملكي بمدينة مراكش بعد التساقطات المطرية

عــاجل: بعد قرار مغادرته المغرب بشكل نهائي..هذا ما قاله دوك صــمد | مجتمع

عــاجل: بعد قرار مغادرته المغرب بشكل نهائي..هذا ما قاله دوك صــمد

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

لقطة اليوم من الدارالبيضاء..لحظة انقاد طفلة صغيرة من حريق العمارة وهاشنو قالت الأم ديالها بعدما خرجوهم من الشرجم | بــووز
منذ 8 دقائق

لقطة اليوم من الدارالبيضاء..لحظة انقاد طفلة صغيرة من حريق العمارة وهاشنو قالت الأم ديالها بعدما خرجوهم من الشرجم

بالفيديو..سائقو سيارات الأجرة يحتجون بمنطقة الهراويين بالبيضاء..معندناش الطــريق | بــووز

بالفيديو..سائقو سيارات الأجرة يحتجون بمنطقة الهراويين بالبيضاء..معندناش الطــريق

نداء مباشر ممزوج بالدموع للملك محمد السادس:عــائلة خامس أثرياء المغرب نصب عليهم محامي و فرق الأولاد على الأم | حالة خاصة

نداء مباشر ممزوج بالدموع للملك محمد السادس:عــائلة خامس أثرياء المغرب نصب عليهم محامي و فرق الأولاد على الأم

بالفيديو..لحظة إنقاذ سكان العمارة اللي شعلات فيها العافية فكازا..شوفو كيفاش كيخرجوهم من الشراجم | بــووز

بالفيديو..لحظة إنقاذ سكان العمارة اللي شعلات فيها العافية فكازا..شوفو كيفاش كيخرجوهم من الشراجم

﻿

آخر المستجدات

عاجل..هذا هو السبب الرئيسي في اندلاع النيران بعمارة بالقرب من شيميكولور بالبيضاء | حوادث و حقوق
منذ 16 دقيقة

عاجل..هذا هو السبب الرئيسي في اندلاع النيران بعمارة بالقرب من ''شيميكولور'' بالبيضاء

سيارات إسعاف وسيارات للنقل المدرسي في خدمة ساكنة وتلامذة عدد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم مراكش | بوليتيك

سيارات إسعاف وسيارات للنقل المدرسي في خدمة ساكنة وتلامذة عدد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم

عاجل و بالفيديو..العافية اللي شعلات فعمارة فكازا خطيرة بزاف وهاشنو وقع للسكان | حوادث و حقوق

عاجل و بالفيديو..العافية اللي شعلات فعمارة فكازا خطيرة بزاف وهاشنو وقع للسكان

عاجل وبالصور..حريق مهول بالقرب من شيميكولور بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..حريق مهول بالقرب من ''شيميكولور'' بالبيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.