انفـــراد.. قبل رمضان..الدوك صمد دخلو عليه 4 ديال المجهولين ملثمين للعيادة ديالو و كانو غادي يقتلوه+ تفاصيل خطيرة عن مغادرته المغرب بشكل نهائي ﻿

في تطورات جديدة حول مغادرة الأخصائي النفسي والجنسي عبد الصمد بنعلا المعروف في الوسط الإعلامي بالدوك صمد، المغرب بشكل نهائي، كشف الأخير أن قراره جاء بسبب تعرضه لاعتداء خطير من طرف مجهولين اقتحموا

شـــوف تيفي:

في تطورات جديدة حول مغادرة الأخصائي النفسي والجنسي عبد الصمد بنعلا المعروف في الوسط الإعلامي بالدوك صمد، المغرب بشكل نهائي، كشف الأخير أن قراره جاء بسبب تعرضه لاعتداء خطير من طرف مجهولين اقتحموا عيادته الطبية بمنطقة بالميي بالدارالبيضاء الأسبوع الماضي.

و قال الدوك صمد في اتصال هاتفي مع شوف تيفي" يومه الخميس، 10 ماي، 2018، إنه توصل قبل تعرضه للاعتداء برسائل قصيرة من مجهولين يهددونه بالتصفية، ليتفاجأ بعد مرور أسبوع و هم يقتحمون عيادته في ساعات متأخرة من الليل مضيفا:" ضربوني و قتلوني بالعصا و قالوليا هاذ المرة جاتك فالوجه المرة لجاية فالعمــر."

و كشف الدوك صمد أنه غادر المغرب إلى الديار الأوروبية مؤكدا أنه لم يسبق له أبدا أن ابتعد عن المغرب شهر رمضان قائلا بنبرة ممزوجة بالدموع:" معمرني دوزت رمضان بعيد على بلادي لله ياخد الحق.."

و معلوم أن الدوك صمد ،معروف بتحليلاته العميقة للقضايا النفسية خصوصا تلك المرتبطة بكل ما هو جنسي بحكم تخصصه و ممارسته المهنية