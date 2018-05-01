جثة متحللة لفرد من القوات المساعدة تستنفر السلطات الأمنية بمدينة تيزنيت ﻿

استنفرت المصالح الأمنية بمدينة تيزنيت ليلة أمس مختلف مصالحها بعد العثور على جثة شخص سبعيني داخل منزله بحي ''إيراك'' وقد بلغت درجة متقدمة من التحلل.

شوف تيفي:تيزنيت

استنفرت المصالح الأمنية بمدينة تيزنيت ليلة أمس مختلف مصالحها بعد العثور على جثة شخص سبعيني داخل منزله بحي "إيراك" وقد بلغت درجة متقدمة من التحلل.

ووفق مصدر خاص لقناة "شوف تيفي"، فالهالك كان قيد حياته متقاعدا في صفوف القوات المساعدة، ويعيش لوحده داخل منزله بعدما تزوج أبناؤه، واستقر كل واحد منهم بمنزله الخاص رفقة أسرته الصغيرة، وظلوا يترددون عليه بين الفينة والأخرى في زيارات خاصة للاطمئنان على أحواله.

وأضاف ذات المصدر، أن يوم أمس الأربعاء حاول أحد أبنائه الاتصال به غير أنه هاتفه لم يكن يجيب لتساوره الشكوك، ويقرر الانتقال نحو بيت والده لتفقد أحواله كالعادة، وبعدما طرق باب المنزل عدة مرات تفاجأ بعدم إجابته ليقوم بفتح الباب فيصدم برائحة كريهة تنبعث من غرفة نوم والده والتي وجده بها جثة هامدة، وقد بلغت درجة متقدمة في التحلل.

هذا، وجرى إبلاغ السلطات المحلية والمصالح الأمنية بالواقعة والتي استنفرت مختلف أجهزتها وقامت بالانتقال لعين المكان رفقة الشرطة العلمية والتقنية، وفتحت تحقيقا دقيقا لمعرفة حيثيات وملابسات الوفاة، وذلك بتمشيط المنزل، واستجماع كافة المعطيات والأدلة التي ستساعدها في البحث الذي جرى فتحه في النازلة، بينما تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح بأمر من النيابة العامة المختصة.