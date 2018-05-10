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عاجل وهام للمغاربة الراغبين في السفر لأمريكا..الكشف عن ''قرعة مريكان'' الخاصة بسنة 2019

بتاريــخ : 10 ماي 2018 / 10:50 عاجل وهام للمغاربة الراغبين في السفر لأمريكا..الكشف عن قرعة مريكان الخاصة بسنة 2019 | مجتمع
عاجل وهام للمغاربة الراغبين في السفر لأمريكا..الكشف عن ''قرعة مريكان'' الخاصة بسنة 2019
كشفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، بالرباط، عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك، أمس الأربعاء، عن إمكانية التعرف على نتائج ـ ''قرعة مريكان'' الخاصة بسنة 2019، ابتداء من 15 ماي الجاري.

''شوف تيفي''

كشفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، بالرباط، عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك، أمس الأربعاء، عن إمكانية التعرف على نتائج ـ ''قرعة مريكان'' الخاصة بسنة 2019، ابتداء من 15 ماي الجاري.

وأوضحت السفارة في بلاغ موجه لمرشحي قرعة تأشيرة التنوع 2019، أنه يمكن ابتداء من 15 ماي 2018، لكل مترشح لقرعة 2019 التأكد مما إذا تم اختياره في القرعة أم لا، وذلك باستخدام رقم التأكيد الخاص به الذي حصل عليه عند إجراء التسجيل على الموقع الإلكتروني dvlottery.state.gov .

وأشارت السفارة إلى أنه وبالنسبة للمرشحين الذين تم اختيارهم في القرعة، تتضمن صفحة “حالة المترشح ”( Entrant Status) معلومات حول الخطوات الواجب اتباعها لتقديم طلب تأشيرة التنوع باسمهم وباسم أسرتهم، مبرزة أن الخارجية الأمريكية، ستؤكد أيضاً على نفس الصفحة موعد مقابلة التأشيرة.

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