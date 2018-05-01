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غريب..بعد عودته للغناء..فاضل شاكر يتلقى ضربة قاضية

بتاريــخ : 10 ماي 2018 / 10:39 غريب..بعد عودته للغناء..فاضل شاكر يتلقى ضربة قاضية | ثقافة و فنون
غريب..بعد عودته للغناء..فاضل شاكر يتلقى ضربة قاضية
بعد مرور أقل من 24 ساعة على طرح أغنية جينيريك مسلسل جديد بصوت فاضل شاكر، حذفت شركة الإنتاج، صوته من أغنية ''شبعنا من التمثيل''، والخاصة بمسلسل ''لدينا أقوال أخرى'' للفنانة يسرا

شـــوف تيفي:

بعد مرور أقل من 24 ساعة على طرح أغنية جينيريك مسلسل جديد بصوت فاضل شاكر، حذفت شركة الإنتاج، صوته من أغنية "شبعنا من التمثيل"، والخاصة بمسلسل "لدينا أقوال أخرى" للفنانة يسرا

وأصدرت الشركة بياناً عاجلاً كشفت فيه ملابسات ما حدث للجمهور، وكما جاء في البيان :"احترامًا للشعب اللبناني .. العدل جروب تقرر طرح مقدمة مسلسل لدينا أقوال أخرى بدون فضل شاكر..تعلن شركة العدل جروب شديد احترامها وتقديرها للشعب اللبناني وجيشه الباسل، ونظرًا للعلاقات الفنية و التاريخية بين مصر ولبنان والتي أثمرت عن اعتبار الفنان اللبناني مصري الهوية والعكس صحيح، فإننا عندما فكرنا في الاستعانة بالفنان فضل شاكر لغناء تتر مسلسل الفنانة الكبيرة يسرا كانت اعتباراتنا فنية بحتة، ولم يدر بخلدنا أن مشكلته مازالت قائمة وأن تعاوننا معه هو الطبيعي كما حدث مع الفنانة نوال الزغبي السنة الماضية" .

وأضاف البيان:" علمنا أن مشكلته لم تحل و هناك علامات استفهام حول موقفه القانوني، و نظرا لاعتقادنا الدائم أن الفن يوحد الشعوب ولا يفرقها فإننا احتراماً لمشاعر الاخوة في لبنان قررنا الاستغناء عن صوت فضل شاكر، و لن يكون موجودا علي تتر مسلسل يسرا" .

واختتم البيان:"نحن نكن ونحترم كل المشاعر وليس في نيتنا إلا الفن والانتصار له ... وهذا ما هو معروف عن ( العدل جروب ) طوال مشوارها الفني" .

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب علامات استفهام مشاعر فاضل شاكر

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