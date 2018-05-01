 هذا جديد قضية التلميذ اللي كايتهم ''قايد'' بالاعتداء عليه بمدينة طنجة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..رموك ديال السردين تعرض لحادث خطير ضواحي أكادير والناس هجموا على الصنادق+صور | حوادث و حقوق

عاجل..رموك ديال السردين تعرض لحادث خطير ضواحي أكادير والناس هجموا على الصنادق+صور

جثة متحللة لفرد من القوات المساعدة تستنفر السلطات الأمنية بمدينة تيزنيت | حوادث و حقوق

جثة متحللة لفرد من القوات المساعدة تستنفر السلطات الأمنية بمدينة تيزنيت

فيديو : مهدي بنعطية فرحان مع بنتو او كيغني معاها بعد تتويجه بكأس إيطاليا رفقة اليوفي | بووز

فيديو : ''مهدي بنعطية'' فرحان مع بنتو او كيغني معاها بعد تتويجه بكأس إيطاليا رفقة اليوفي

شاهد الداودي قبل مايكون وزير شنو كان تايقول على الفقراء في 2009 و شنو قال عليهم في 2018 فاش رجع وزير | بووز

شاهد الداودي قبل مايكون وزير شنو كان تايقول على الفقراء في 2009 و شنو قال عليهم في 2018 فاش رجع وزير

فيديو : تصريح احترافي و رائع للأسد بنعطية بعد تسجيله هدفين في مرمى ميلان وتتويجه بلقب كأس إيطاليا وهكذا رد على المنتقدين | بووز

فيديو : تصريح احترافي و رائع للأسد بنعطية بعد تسجيله هدفين في مرمى ميلان وتتويجه بلقب كأس إيطاليا

عاجل وهام للمغاربة الراغبين في السفر لأمريكا..الكشف عن قرعة مريكان الخاصة بسنة 2019 | مجتمع

عاجل وهام للمغاربة الراغبين في السفر لأمريكا..الكشف عن ''قرعة مريكان'' الخاصة بسنة 2019

تونسي يحلل هدفي الكابيتانو المهدي بنعطية مع اليوفي أمام الميلان في نهائي كأس إيطاليا : المغربي ذكي | بووز

تونسي يحلل هدفي الكابيتانو المهدي بنعطية مع اليوفي أمام الميلان في نهائي كأس إيطاليا : المغربي ذكي

خطــير:نجاة مغنية بأعجوبة من حادثة سير..شوفو أشنو وقع لطوموبيلتها | ثقافة و فنون

خطــير:نجاة مغنية بأعجوبة من حادثة سير..شوفو أشنو وقع لطوموبيلتها

غريب..بعد عودته للغناء..فاضل شاكر يتلقى ضربة قاضية | ثقافة و فنون

غريب..بعد عودته للغناء..فاضل شاكر يتلقى ضربة قاضية

البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

هذا جديد قضية التلميذ اللي كايتهم ''قايد'' بالاعتداء عليه بمدينة طنجة

بتاريــخ : 10 ماي 2018 / 10:31 هذا جديد قضية التلميذ اللي كايتهم قايد بالاعتداء عليه بمدينة طنجة | حوادث و حقوق
هذا جديد قضية التلميذ اللي كايتهم ''قايد'' بالاعتداء عليه بمدينة طنجة
انتهت الأبحاث التمهيدية في قضية التلميذ المعنف من طرف قائد وأعوانه بطنجة، حيث توصل الوكيل العام للملك أمس الأربعاء، بمحاضر الضابطة القضائية التي استمعت إلى أقوال المشتكين والمشتكى بهم، قصد

''شوف تيفي''

انتهت الأبحاث التمهيدية في قضية التلميذ المعنف من طرف قائد وأعوانه بطنجة، حيث توصل الوكيل العام للملك أمس الأربعاء، بمحاضر الضابطة القضائية التي استمعت إلى أقوال المشتكين والمشتكى بهم، قصد دراستها واتخاذ المتعين في ملف القضية، إذ ينتظر أن تستمع النيابة العامة إلى أطرافها في غضون اليومين المقبلين.

وحسب ما أوردته يومية أخبار اليوم في عددها الصادر اليوم الخميس، فإن الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، استمعت أول أمس الثلاثاء، إلى والد التلميذ إبراهيم بن منصور وخاله، في جلسة استغرقت أكثر من سبع ساعات، في الوقت الذي تعذر على المعني بالأمر الحضور والاستماع إلى أقواله، لكونه مصاب بعاهة لا يستطيع معها الحركة إلا بمساعدة أفراد أسرته أو مستعينا بكرسي متحرك، كما أنه لا يزال يتبع حصص علاج تحت إشراف طبيب نفساني، ويتناول أدوية مهدئة للأعصاب.

وأوضحت اليومية أن مضمون الأسئلة تمحور حول تفاصيل قضية ابراهيم بنمنصور، كيف بدأت، وماذا جرى بالضبط، ومن كان السبب فيها، وماذا قيل له، وما الذي قامت به عائلته فور علمها بالخبر، وما صحة تحرير محضر أمني بصم عليه ابنها دون اطلاعه على فحواه، حيث كان حينئذ في وضعية صحية حرجة لا يقوى حتى على الكلام.

وتمسك الأب خلال الاستماع له بتصريحات ابنه الذي يدعي تعرضه لاعتداء وتعنيف لفظي وجسدي ومحاولة نزع سرواله داخل سيارة القوات المساعدة، وكذا وصمه بعبارة حاطة من الكرامة، وهي العبارة التي ينفي القائد تلفظها أثناء دفعه في اللحظة الأولى من لقائهما، كما توثق ذلك كاميرات محل تجاري.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي طنجة القائد التصريحات الشرطة القضائية الوكيل العام للملك

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..رموك ديال السردين تعرض لحادث خطير ضواحي أكادير والناس هجموا على الصنادق+صور | حوادث و حقوق

عاجل..رموك ديال السردين تعرض لحادث خطير ضواحي أكادير والناس هجموا على الصنادق+صور

جثة متحللة لفرد من القوات المساعدة تستنفر السلطات الأمنية بمدينة تيزنيت | حوادث و حقوق

جثة متحللة لفرد من القوات المساعدة تستنفر السلطات الأمنية بمدينة تيزنيت

خطير..اعتداء على أطباء وسط مستشفى محمد الخامس بطنجة | حوادث و حقوق

خطير..اعتداء على أطباء وسط مستشفى محمد الخامس بطنجة

يا ربي السلامة..متزوجة تنهي حياتها بطريقة بشعة بتطوان | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..متزوجة تنهي حياتها بطريقة بشعة بتطوان

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

طوبيسات كازا..تحرش جنسي و سرقة بالعْــلالي | بــووز
منذ 28 دقيقة

طوبيسات كازا..تحرش جنسي و سرقة بالعْــلالي

حصـــري و بالفيديو..في قلب منزل جارة فاتنا اللي كانت محتازة مع الكلاب لمدة عشر سنوات بأحفير..حقائق مثيرة | بــووز

حصـــري و بالفيديو..في قلب منزل جارة ''فاتنا'' اللي كانت محتازة مع الكلاب لمدة عشر سنوات بأحفير..حقائق مثيرة

من بنسليمان..استغلال أرض بدون وثائق و رئيس جماعة في قلب العاصفة | بــووز

من بنسليمان..استغلال أرض بدون وثائق و رئيس جماعة في قلب العاصفة

رد قوي من مغربي على تصريحات العثماني حول حملة المقاطعة:الحكومة معندهاش ثقافة الحوار مع المواطنين و فرق كبير بين العثماني و بنكيران | خارج البلاطو

رد قوي من مغربي على تصريحات العثماني حول حملة المقاطعة:الحكومة معندهاش ثقافة الحوار مع المواطنين و فرق كبير بين العثماني و بنكيران

﻿

آخر المستجدات

عاجل..رموك ديال السردين تعرض لحادث خطير ضواحي أكادير والناس هجموا على الصنادق+صور | حوادث و حقوق
منذ 4 دقائق

عاجل..رموك ديال السردين تعرض لحادث خطير ضواحي أكادير والناس هجموا على الصنادق+صور

جثة متحللة لفرد من القوات المساعدة تستنفر السلطات الأمنية بمدينة تيزنيت | حوادث و حقوق

جثة متحللة لفرد من القوات المساعدة تستنفر السلطات الأمنية بمدينة تيزنيت

فيديو : مهدي بنعطية فرحان مع بنتو او كيغني معاها بعد تتويجه بكأس إيطاليا رفقة اليوفي | بووز

فيديو : ''مهدي بنعطية'' فرحان مع بنتو او كيغني معاها بعد تتويجه بكأس إيطاليا رفقة اليوفي

شاهد الداودي قبل مايكون وزير شنو كان تايقول على الفقراء في 2009 و شنو قال عليهم في 2018 فاش رجع وزير | بووز

شاهد الداودي قبل مايكون وزير شنو كان تايقول على الفقراء في 2009 و شنو قال عليهم في 2018 فاش رجع وزير

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.