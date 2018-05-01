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أمطار ورياح قوية بهذه المناطق بالمغرب اليوم الخميس

بتاريــخ : 10 ماي 2018 / 09:11 أمطار ورياح قوية بهذه المناطق بالمغرب اليوم الخميس | مجتمع
أمطار ورياح قوية بهذه المناطق بالمغرب اليوم الخميس
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن تتشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما على الساحل الأطلسي، مما سيهيئ الفرصة لاحتمال نزول بعض القطرات المطرية الضعيفة وأيضا تكون بعض الكتل الضبابية

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن تتشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما على الساحل الأطلسي، مما سيهيئ الفرصة لاحتمال نزول بعض القطرات المطرية الضعيفة وأيضا تكون بعض الكتل الضبابية المحلية.

كما سيلاحظ خلال الظهيرة تمركز سحب أخرى غير مستقرة شيئا ما فوق كل من مرتفعات الأطلس الكبير والأطلس المتوسط وجنوب المنطقة الشرقية، حيث يحتمل تساقط بعض القطرات المطرية ورعد متفرق.

عدا ذلك، ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بشمال البلاد وصحوة بالجنوب.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من الشمال مع تناثر حبات رملية محلية بالأقاليم الجنوبية، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب عموما بباقي الجهات.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و09 درجات بالمرتفعات وبجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 10 و15 درجة بشمال المنطقة الشرقية والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية وداخل الاقاليم الجنوبية ووسط البلاد، وما بين 15 و20 درجة بالسواحل وأقصى الجنوب والجنوب الشرقي للبلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 12 و18 درجة بالمرتفعات، وما بين 17 و22 درجة بهضاب الفوسفاط، ووالماس وسهول المحيط الأطلسي والمنطقة الشرقية، وما بين 23 و28 درجة بمنطقة سوس والجنوب والجنوب الشرقي من المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بين المهدية وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة والعرائش، وهائجا بباقي السواحل.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مديرية الأرصاد الجوية سحب البوغاز أمطار

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