بلاتر: لا يمكن للجنة ''تاسك فورس''إقصاء الملف المغربي ﻿

أكد جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، أن تنظيم كأس العالم 2026 ، يجب أن ينظم في بلد واحد بدلاً من تنظيم مشترك، في ظل تنافس الملف المغربي و الملف الأمريكي الذي يضم كلا من أمريكا و

''شوف سبور''

أكد جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، أن تنظيم كأس العالم 2026 ، يجب أن ينظم في بلد واحد بدلاً من تنظيم مشترك، في ظل تنافس الملف المغربي و الملف الأمريكي الذي يضم كلا من أمريكا و كندا و المكسيك ، لاستضافة كأس العالم 2026.

و قال بلاتر في حوار مع قناة “بي بي سي” إن الدول الأمريكية الثلاث التي تقدمت لاستضافة مونديال 2026 بشكل مشترك قادرة على ذلك بشكل منفرد متسائلاً : ''فلماذا يجتمع الثلاثة معاً''.

وأضاف الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، أن الترشيحات المشتركة لتنظيم كأس العالم تم رفضها من ليبيا وتونس سنة 2010 ، وإسبانيا والبرتغال ، وبلجيكا وهولندا لعام 2018 ، بسبب قرار من الفيفا.

و انتقد بلاتر لجنة ''تاسك فورس'' التي قامت بتفقد البنيات التحتية في كل من المغرب و دول أمريكا-المكسيك-كندا المرشحة لاستضافة كأس العالم 2026 مؤكداً أنه لا يمكن للجنة استبعاد أي عرض لاستضافة المسابقة قبل التصويت في مؤتمر الفيفا يوم 13 يونيو القادم.

وأوضح بلاتر ''لا يمكنهم فعل ذلك ..حتى لو لم يكن أحد المرشحين جيدين ، فإن لهم الحق في حضور المؤتمر ولهذا السبب أنا أدعو أن يذهب المغرب إلى المؤتمر و لا يمكن استبعاده من قبل المؤتمر''.