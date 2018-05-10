بالفيديو..شوفو حالة المسرح الملكي بمدينة مراكش بعد التساقطات المطرية ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' يومه الأربعاء 9 ماي، بفيديوهات وصور، تظهر الحالة التي أصبح عليها المسرح الملكي بمدينة مراكش، بعد التساقطات المطرية المهمة التي عرفتها المدينة الحمراء خلال اليومين الماضيين.

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' يومه الأربعاء 9 ماي، بفيديوهات وصور، تظهر الحالة التي أصبح عليها المسرح الملكي بمدينة مراكش، بعد التساقطات المطرية المهمة التي عرفتها المدينة الحمراء خلال اليومين الماضيين.

وإلى جانب الفيديوهات، توصلت ''شوف تيفي'' بشكاية من أولياء وأمور تلاميذ شاركوا بنشاط تم تنظيمه بالمسرح المذكور، عبروا من خلالها عن غضبهم الشديد من عدم توفر هذا المسرح على قاعة مغطاة يمكن الاستعانة بها خلال تساقط الأمطار لتنظيم بعض الأنشطة.

وأوضح أولياء الأمور أن النشاط الذي احتضنه المسرح فشل بسبب عدم التوفر على قاعة مغطاة بالرغم من المبالغ المالية الكبيرة التي تم تخصيصها لتشييده.