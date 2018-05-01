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الخطوط الملكية المغربية تلائم مواقيت رحلاتها مع الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة

بتاريــخ : 10 ماي 2018 / 02:36 الخطوط الملكية المغربية تلائم مواقيت رحلاتها مع الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة | اقتصاد
الخطوط الملكية المغربية تلائم مواقيت رحلاتها مع الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة
أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، اليوم الأربعاء، أنها ستلائم مواقيت رحلات الذهاب والإياب التي تؤمنها طائراتها بمختلف مطارات المملكة، وذلك ابتداء من ليلة 12 و13 ماي الجاري، حيث سيتم الرجوع إلى

"شوف تيفي"+"و م ع"

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، اليوم الأربعاء، أنها ستلائم مواقيت رحلات الذهاب والإياب التي تؤمنها طائراتها بمختلف مطارات المملكة، وذلك ابتداء من ليلة 12 و13 ماي الجاري، حيث سيتم الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة.

وأشارت الشركة، في بلاغ لها، إلى أنه "تبعا لرجوع المغرب إلى الساعة القانونية ليلة 12-13 ماي، فإن شركة الخطوط الملكية المغربية تخبر زبناءها بأنه سيتم، ابتداء من هذا التاريخ، تقديم موعد رحلات الذهاب والإياب بساعة بمختلف المطارات المغربية".

وكإجراء احترازي، تنصح الخطوط الملكية المغربية زبناءها من المسافرين بالالتحاق بمكاتب التسجيل في المطارات ثلاث ساعات على الأقل قبل موعد المغادرة.

وللمزيد من المعلومات حول برنامج رحلات شركة الخطوط الجوية الملكية، وضعت هذه الأخيرة رهن إشارة زبنائها خطا للاتصال بمصالحها بالمغرب عبر الرقم (089000 0800) وخطا دوليا عبر رقم ( 212522489797 ).

 

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