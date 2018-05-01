عاجل..بعد اختفاء شهود بوعشرين..هذا ما قرره القاضي ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قرر قبل قليل من ليلة يومه الأربعاء 9 ماي، تأجيل أشغال الجلسة، إلى زوال يوم غد الخميس.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع، أن القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قرر قبل قليل من ليلة يومه الأربعاء 9 ماي، تأجيل أشغال الجلسة، إلى زوال يوم غد الخميس.

وأوضح المصدر ذاته أن الهيئة القضائية، اتخذت هذا القرار، بعد اختفاء الشهود الذين تم استدعاؤهم بطلب من هيئة دفاع توفيق بوعشرين للشهادة لصالحه، مشيرا إلى أن "الشاوش" وبأوامر من القاضي بوشعيب فريح، بحث عن الشهود ببهو محكمة الاستئناف، لكنه تفاجأ بمغادرتهم قبل انتهاء أشغال الجلسة.

تجدر الإشارة إلى أن أشغال الجلسة السرية الخاصة بملف بوعشرين، كانت ساخنة، نظرا للتصريحات التي أدلى بها المتهم، حيث حاول نفي التهم الموجهة إليه، لكنه اعترف باستقباله لجميع المصرحات والمشتكيات بمكتبه الخاص بمقر جريدة أخبار اليوم.