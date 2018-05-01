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حضيو راسكم..فيروس خطير يتجسس على خصوصيات المغاربة

بتاريــخ : 9 ماي 2018 / 23:01 حضيو راسكم..فيروس خطير يتجسس على خصوصيات المغاربة | نت 2.0
حضيو راسكم..فيروس خطير يتجسس على خصوصيات المغاربة
كشف تقرير أعده باحثون في شركة ''كاسبرسكي لاب'' للأمن الإلكتروني، أن فيروسا خطيرا يهدد الحياة الشخصية للمواطنين المغاربة الذين يستعملون بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي، لاسيما النشطاء الحقوقيون

 "شوف تيفي"

كشف تقرير أعده باحثون في شركة "كاسبرسكي لاب" للأمن الإلكتروني، أن فيروسا خطيرا يهدد الحياة الشخصية للمواطنين المغاربة الذين يستعملون بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي، لاسيما النشطاء الحقوقيون والسياسيون.

وحسب ما أوردته يومية أخبار اليوم في عددها الصادر ليوم غد الخميس، فإن الفيروس يمكنه اختراق شريحة الهواتف المحمولة الذكية لإجراء مكالمات هاتفية وبعث رسائل نصية دون علم أصحاب تلك الهواتف المستهدفة، ويتعلق الأمر ببرنامج خبيث يدعى "زوبارك"، قادر على معرفة كل ما تتضمنه تطبيقات "واتساب" و "تيلغرام" و "إيمو" وتطبيقات أخرى، يثبتها المواطنون على هواتفهم الذكية، كما أن هذا الفيروس يهاجم بشكل كبير مستعملي الأجهزة التي تعتمد برمجية أندرويد.

شركة "كاسبرسكي لاب"، قالت إنها اكتشفت تنفيذ الفيروس المذكور لهجمات على مستعملي هذه التطبيقات في مصر والأردن والمغرب، ولبنان وإيران، موضحة أن احتمال استعانة سلطات بعض الدول بهذا الفيروس واردة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي فيروس الخصوصيات برنامج خبيث الحقوقيين النشطاء

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