سكوب..توفيق بوعشرين خلال جلسة محاكمته: ''حتا زوجة المهداوي كانت كاتجي عندي للمكتب'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن توفيق بوعشرين، كشف قبل قليل من يومه الأربعاء 9 ماي، خلال أشغال جلسة محاكمته السرية، بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أن زوجة الصحافي حميد المهداوي المعتقل على خلفية

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن توفيق بوعشرين، كشف قبل قليل من يومه الأربعاء 9 ماي، خلال أشغال جلسة محاكمته السرية، بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أن زوجة الصحافي حميد المهداوي المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة، كانت هي الأخرى تزوره بمكتبه الخاص بمقر جريدة أخبار اليوم.

وأكدت المصادر ذاتها أن توفيق بوعشرين، وخلال محاولته نفي وجود علاقة جنسية بينه وبين المشتكيات والمصرحات، أشار إلى أن زوجة الصحافي حميد المهداوي كانت هي الأخرى تزوره بمكتبه، وتتبادل معه الحديث بخصوص اعتقال زوجها ، متسائلا عن الأسباب الكامنة وراء عدم ظهور اسمها بالملف.

وأشار ذات المصدر إلى أن أشغال الجلسة السرية الخاصة بمحاكمة توفيق بوعشرين، ما تزال متواصلة إلى حدود الساعة، ومن المحتمل أن تنتهي في وقت متأخر من ليلة يومه الأربعاء.