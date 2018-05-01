الوداد يقترب من الفوز بالبطولة بعد تعادل اتحاد طنجة ضد الدفاع الحسني الجديدي ﻿

دورتان تفصلان فريق الوداد البيضاوي عن تحقيق لقب البطولة رقم 20 في تاريخه، بعد تمكنه ليلة يومه الأربعاء 9 ماي، من الإطاحة بخصمه العنيد الفريق السوسي حسنية أكادير بمركب محمد الخامس بمدينة الدار

"شوف تيفي"

دورتان تفصلان فريق الوداد البيضاوي عن تحقيق لقب البطولة رقم 20 في تاريخه، بعد تمكنه ليلة يومه الأربعاء 9 ماي، من الإطاحة بخصمه العنيد الفريق السوسي حسنية أكادير بمركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

أبناء التونسي البنزرتي، اقتربوا من تحقيق حلم الحفاظ على لقب البطولة، بعد تحقيق فوز مهم على حساب فريق حسنية أكادير في آخر أنفاس المباراة القوية التي جمعتهما بـ "دونور"، عقب تسجيل هداف الفريق خلال الموسم الحالي "الناهيري" لهدف خلال الدقيقة 88 من عمر المباراة، ليشعل بذلك مدرجات مركب محمد الخامس، حيث احتفلت الجماهير الودادية بهذا الهدف الذي جعل الفريق الأحمر قريبا من تحقيق لقب البطولة الإحترافية للمرة الثانية على التوالي .

الوداد البيضاوي المستفيد الوحيد من الدورة 28 من البطولة الاحترافية بعد فوزه على حسنية أكادير، سينتظر سقوط المتصدر فريق اتحاد طنجة خلال الدورتين المتبقيتين، للانقضاض على الصدارة وحسم اللقب لصالحه، خاصة أن الفريق الطنجاوي، عجز ليلة اليوم من العودة بانتصار من ملعب العبدي، واكتفى بنتيجة التعادل الإيجابي أمام فريق الدفاع الحسني الجديدي.

الترتيب الخاص بالبطولة الاحترافية، تغير بعد إجراء مؤجلات الدورة 28، حيث تقدم فريق الوداد البيضاوي إلى الرتبة الثانية برصيد 47 نقطة، خلف المتصدر اتحاد طنجة الذي يملك في رصيده 49 نقطة.

الوداد، حقق "ريمونتدا" تاريخية، واستطاع خلال مرحلة الإياب تحقيق نتائج إيجابية، نقلته من الرتبة 15 إلى الرتبة الثانية..، "فهل سيستطيع أبناء فوزي البنزرتي مواصلة هذا المشوار الناجح وإنهاء سباق البطولة لصالح؟.. من السابق لأوانه التكهن بالجواب ، لكن درع البطولة سيكون وبدون شك في صالح الفريق الذي سيعتمد على السرعة النهائية وخبرة لاعبه وجميع مكوناته.