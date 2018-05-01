الوداد يقترب من لقب البطولة على حساب أكادير و الدفاع الجديدي يُعمق جراح طنجة ﻿

اقترب فريق الوداد البيضاوي من لقب بطولة هذا الموسم بفوزه أمام حسنية أكادير برسم الجولة 28 من البطولة الاحترافية ، بهدف دون رد،حيث أدخل الفريق الأحمر الفرحة لفلوب جماهيره التي حضرت إلى دونور لمساندة

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اقترب فريق الوداد البيضاوي من لقب بطولة هذا الموسم بفوزه أمام حسنية أكادير برسم الجولة 28 من البطولة الاحترافية ، بهدف دون رد،حيث أدخل الفريق الأحمر الفرحة لفلوب جماهيره التي حضرت إلى دونور لمساندة فريقها الذي لا زال يقاوم للفوز بلقب البطولة.



وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب محمد الناهيري في الدقيقة 86 من الشوط الثاني ، حيث عرفت المباراة عدة فرص سانحة التهديف من جانب أصحاب الأرض و الجمهور.

يذكر أن الوداد الرياضي رفع رصيده من النقاط الى الى 47 في المركز الثاني خلف المتصدر اتحاد طنجة



فيما تجمد رصيد حسنية أكادير في حدود 45 نقطة في المركز الثالث مناصفة مع كل الدفاع الحسني الجديدي و الفتح الرباطي



من جهة أخرى عمق فريق الدفاع الحسني الجديد جراح مضيفه اتحاد طنجة الذي ينافس هو الآخر على لقب البطولة بتعادل سلبي بالملعب العبدي بعاصمة دكالة في مقابلة حضرها لاعب الأهلي المصري وليد أزارو الذي حضر ليساند فريقه السابق