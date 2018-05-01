الوداد ينهي قمة الدورة 28 لصالحه ويفوز بهدف لصفر ﻿

تمكن فريق الوداد البيضاوي من حسم قمة الجولة 28 من البطولة الاحترافية الوطنية التي جمعته قبل قليل بفريق حسنية أكادير لصالحه وذلك بهدف لصفر من توقيع اللاعب الناهيري في الدقيقة 82 من عمر المقابلة.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تمكن فريق الوداد البيضاوي من حسم قمة الجولة 28 من البطولة الاحترافية الوطنية التي جمعته قبل قليل بفريق حسنية أكادير لصالحه وذلك بهدف لصفر من توقيع اللاعب الناهيري في الدقيقة 82 من عمر المقابلة.

ودخل الفريقان بطموحات متشابهة خصوصا وأنهما ينافسان هذا الموسم على لقب البطولة الوطنية ولو بفارق طفيف بالنسبة لحسنية أكادير المحتل للرتبة الثانية، حيث حاول الوداد الضغط بكل ثقله منذ بداية الجولة الأولى على مرمى الحارس "الحواصلي" لتسجيل هدف السبق غير أن استماتة الأكاديريين حالت دون بلوغه المبتغى فيما اكتفى حسنية أكادير بالاعتماد على بناء الهجمات المرتدة من وسط الميدان مستغلا بعض الفرص الضائعة والكرات الخاطئة للوداديين لكن دون أن تشكل أي خطر كبير على مرمى الوداد والتي تضيغ في كثير من الأحيان بفعل عدم التركيز والتسرع خاصة من طرف الكشاني الذي أهدر أكثر من فرصة سانحة للتسجيل.

ومع بداية الجولة الثانية تغير النهج التكتيكي قليلا، حيث أخد أصحاب الأرض بالمبادرة والضغط على فريق الحسنية والتحكم بوسط الميدان وإغلاق كل المنافذ أمام أصدقاء "بديع أووك" وسيطروا على زمام المقابلة، فيما تراجع أداء الضيوف مقارنة بالجولة الأولى تاركين المجال أمام الوداديين الذين شنوا هجمات تلوى الأخرى على مرمى الحواصلي، والتي أعطت أكلها في الدقيقة 82 من الجولة الثانية عن طريق هجمة منظمة ختمها اللاعب "الناهيري" بإسكان الكرة في الشباك معلنا عن تقدم الوداد.

ومع تسجيل الهدف حاول لاعبو الحسنية الرجوع في المقابلة غير أن التنظيم المحكم للوداد وخبرة لاعبيه كسرت من شوكة مهاجميه ووقفت سدا منيعا أمامهم لتنتهي المباراة بفوز الوداد بهدف لصفر.

وبهذا الفوز رفع فريق الوداد رصيده ل 47 نقطة متقدما للصف الثاني خلف اتحاد طنجة، في الوقت الذي تجمد فيه رصيد الحسنية عند حدود النقطة 45 متراجعا للصف الثالث.