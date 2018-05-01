عاجل وحصري..بوعشرين يعترف باستقباله لجميع المشتكيات والمصرحات بمكتبه الخاص بمقر جريدة أخبار اليوم ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن توفيق بوعشرين، اعترف قبل قليل من يومه الأربعاء 9 ماي، خلال أشغال جلسة محاكمته السرية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، باستقباله لجميع المصرحات والمشتكيات بمكتبه الخاص

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة، أن توفيق بوعشرين، اعترف قبل قليل من يومه الأربعاء 9 ماي، خلال أشغال جلسة محاكمته السرية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، باستقباله لجميع المصرحات والمشتكيات بمكتبه الخاص بمقر جريدة أخبار اليوم.

وأوضحت المصادر ذاتها أن بوعشرين وخلال إجابته عن الأسئلة الموجهة له من طرف القاضي بوشعيب فريح، قال إن العلاقة التي جمعته بالمصرحات والمشتكيات، كانت مهنية، نافيا أن تكون العلاقة التي جمعته بهن جنسية.

وأكدت المصادر ذاتها أن توفيق بوعشرين، كان متناقضا في تصريحاته، حيث أشار إلى أن الفيديوهات مفبركة، قبل أن يشدد بعد ذلك على أن الفيديوهات تم دسها بمكتبه.

وأشارت مصادر "شوف تيفي" أن بوعشرين، وخلال رده على أسئلة القاضي بوشعيب فريح، كان يستخدم بكثرة عبارتي "ماشي أنا"، "مادرتش"، وذلك حتى يتهرب من الإجابة.