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ارتفاع العجز التجاري بالمغرب إلى 11,2 في المائة في الربع الأول من 2018

بتاريــخ : 9 ماي 2018 / 21:55 ارتفاع العجز التجاري بالمغرب إلى 11,2 في المائة في الربع الأول من 2018 | اقتصاد
ارتفاع العجز التجاري بالمغرب إلى 11,2 في المائة في الربع الأول من 2018
أفاد مكتب الصرف بأن المبادلات الخارجية للمغرب سجلت اتفاعا في عجز الميزان التجاري بنسبة 11,2 في المائة ليصل إلى حوالي 30,5 مليار درهم نهاية مارس 2018، مقابل 27,4 مليار درهم قبل سنة.

''شوف تيفي''+'' و م ع''

أفاد مكتب الصرف بأن المبادلات الخارجية للمغرب سجلت اتفاعا في عجز الميزان التجاري بنسبة 11,2 في المائة ليصل إلى حوالي 30,5 مليار درهم نهاية مارس 2018، مقابل 27,4 مليار درهم قبل سنة.

وأوضح مكتب الصرف، الذي نشر المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر مارس 2018، أن الواردات بلغت 126,9 مليار درهم خلال هذه الفترة، بارتفاع قدره 8,4 في المائة، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 7,6 في المائة لتبلغ 96,4 مليار درهم.

وأضاف المكتب أن نسبة تغطية الصادرات للواردات بلغت 75,9 في المائة، خلال الربع الأول من السنة الجارية، مقابل 76,5 في المائة في السنة السابقة.

ويعود ارتفاع الواردات إلى عوامل منها ارتفاع المواد الخام بنسبة 24,5 في المائة، والمنتجات الغذائية بـ14,4 في المائة، ومنتجات التجهيز بـ13,1 في المائة، حسب المصدر ذاته.

وأبرز مكتب الصرف أن تطور الصادرات مرده إلى ارتفاع مبيعات أغلب القطاعات، وبالخصوص قطاع الطيران ب17,8 في المائة وقطاع السيارات بـ15,5 في المائة، وقطاع الصناعة الصيدلانية ب9,2 في المائة.

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