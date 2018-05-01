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حضور جماهيري مهم بالملعب العبدي في مباراة الدفاع وضيفه اتحاد طنجة

بتاريــخ : 9 ماي 2018 / 21:52 حضور جماهيري مهم بالملعب العبدي في مباراة الدفاع وضيفه اتحاد طنجة | سبور
حضور جماهيري مهم بالملعب العبدي في مباراة الدفاع وضيفه اتحاد طنجة
سجل ملعب العبدي بالجديدة، اليوم الأربعاء، حضورا جماهيريا لا بأس به خلال مباراة الجولة 28 من منافسات البطولة الاحترافية بين فريقي الدفاع الحسني الجديدي وضيفه اتحاد طنجة.

سبور شوف : رشيد محمودي

سجل ملعب العبدي بالجديدة، اليوم الأربعاء، حضورا جماهيريا لا بأس به خلال مباراة الجولة 28 من منافسات البطولة الاحترافية بين فريقي الدفاع الحسني الجديدي وضيفه اتحاد طنجة.

وعرف الملعب منع العشرات من الجماهير من ولوج الملعب رغم توفرهم على تذاكر المباراة بسبب عدم تجاوزهم السن القانوني ومعظمهم كانوا غير مرافقين بأوليائهم.

ويسعى فريق اتحاد طنجة خلال هذه المباراة لتحقيق نتيجة الفوز والابتعاد قدر الإمكان من الفرق المنافسة في الوقت الذي يبحث الدفاع الجديدي إلى تقليص الفارق والاقتراب أكثر من متصدر الدوري.

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