 30 شخص بأكادير يتعرضون لعملية نصب من طرف وكالة أسفار خاصة بتنظيم رحلات الحج والعمرة...والمبالغ المالية وصلت ل 60 مليون سنتيم ﻿
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30 شخص بأكادير يتعرضون لعملية نصب من طرف وكالة أسفار خاصة بتنظيم رحلات الحج والعمرة...والمبالغ المالية وصلت ل 60 مليون سنتيم

بتاريــخ : 9 ماي 2018 / 21:45 30 شخص بأكادير يتعرضون لعملية نصب من طرف وكالة أسفار خاصة بتنظيم رحلات الحج والعمرة...والمبالغ المالية وصلت ل 60 مليون سنتيم | حوادث و حقوق
30 شخص بأكادير يتعرضون لعملية نصب من طرف وكالة أسفار خاصة بتنظيم رحلات الحج والعمرة...والمبالغ المالية وصلت ل 60 مليون سنتيم
أفادت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، عن تعرض عدد من الأشخاص لعملية نصب من طرف وكالة خاصة للأسفار بمدينة أكادير بعدما قاموا بأداء واجبات وتكاليف أدائهم لمناسك العمرة والحج، ليتفاجؤوا بتماطل الوكالة

شوف تيفي:أكادير

أفادت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، عن تعرض عدد من الأشخاص لعملية نصب من طرف وكالة خاصة للأسفار بمدينة أكادير بعدما قاموا بأداء واجبات وتكاليف أدائهم لمناسك العمرة والحج، ليتفاجؤوا بتماطل الوكالة بالوفاء بالتزاماتها.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أن عدد الضحايا بلغ حوالي 30 شخصا قصدوا وكالة أسفار تتواجد بشارع الجيش الملكي وقاموا بوضع ملفات قيامهم بمناسك العمرة والحج، ودفعوا مبالغ مالية وصلت ل 60 مليون أي مليوني سنتيم لكل شخص وبعد مرور مدة زمنية صدموا بتخلف الوكالة عن القيام بإجراءات تنقلهم للديار المقدسة خاصة مع ذهاب عدد من الحجاج والمعتمرين بوكالات أخرى.

وأضافت ذات المصادر، أنه بعد أن حان تاريخ مغادرتهم صوب الديار المقدسة، تفاجؤوا بتماطل المسؤول عن وكالة الأسفار وتملصه من مسؤوليته وتهربه من تنفيذ التزاماته، وهو الأمر الذي أجج غضب المتضررين البالغ عددهم 30 شخصا وقاموا بوقفة احتجاجية يوم أمس الثلاثاء أمام ولاية جهة سوس ماسة يطالبون فيها بإنصافهم وجبر الضرر الذي لحقهم وباسترداد مبالغهم المالية. وأشارت مصادر ''شوف تيفي''، أن المصالح الأمنية دخلت على خط هذه القضية بعد وضع المتضررين لشكايتهم لدى المصالح الأمنية، وقامت بتوقيف صاحب الوكالة وإحالته على أنظار المصلحة الولائية للتحقيق معه حول المنسوب له، في انتظار حصول المتضررين على مبالغهم المالية التي دفعوها لصالح وكالة الأسفار.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير نصب وكالة أسفار 30 شخص عمرة حج تعرض

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