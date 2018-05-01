بعد حملة المقاطعة: هذا ما تقرر بخصوص أسعار المحروقات ﻿

كشف عبد الله بوانو رئيس اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء 8 ماي، أنه تم باتفاق مع أعضاء مكتب اللجنة ، برمجة اجتماع لتقديم ومناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول

"شوف تيفي"

كشف عبد الله بوانو رئيس اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء 8 ماي، أنه تم باتفاق مع أعضاء مكتب اللجنة ، برمجة اجتماع لتقديم ومناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول كيفية تحديد أسعار البيع للعموم.

وأوضح رئيس اللجنة في بلاغه الموجه إلى النواب وأعضاء اللجنة، على أن الاجتماع، سيعرف كذلك النقاش حول حقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحديد الأسعار.

وأشار البلاغ إلى أن هذا الاجتماع سيتم عقده يوم 15 ماي الجاري، على الساعة الثالثة بعد الزوال، بالقاعة المغربية بالبرلمان بالرباط.